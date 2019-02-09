Биатлон: мужская сборная Украины финишировала седьмой в эстафете в Кэнморе, женщины – 14-е

В Кэнморе состоялись мужская и женская эстафетные гонки в рамках этапа Кубка мира по биатлону.

Сборная Норвегии победила в мужской эстафете на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе, показав лучшую стрельбу на дистанции с нулем промахов при использовании семи дополнительных патронов. Второй финишировала команда Франции, которая уступила норвежцам с гандикапом в минуту с лихвой, а на третьей строчке финишировала сборная России.

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Хороший результат в эстафете показала и сборная Украины, за которую бежали Артем Прима, Сергей Семенов, Тарас Лесюк и Дмитрий Пидручный.

Украинцы использовали девять дополнительных патронов, но все же на третьем этапе Тарас Лесюк после второй стрельбы ушел на дополнительный круг. Отставание сборной Украины от шестых чехов составило всего лишь 4.5 секунды, а от пятых австрийцев – 5.8 секунд.

1. Норвегия (0+7) 1:16:36.7

2. Франция (0+8) +1:10.4

3. Россия (0+9) +1:48.4

…

7. Украина (1+9) +3:28.0

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У женщин победу праздновала сборная Германии. Немки опередили норвежек на 30 секунд. Третье место у команды Франции.

Сборная Украины провалила гонку. Украинские биатлонистки показали 14 результат. В составе нашей команды участвовали Юлия Журавок, Юлия Джима, Надежда Белкина и Яна Бондарь.

Украинки в целом использовали 12 дополнительных патронов и пробежали 3 штрафных круга.

1. Германия (1+12) 1:10:16,3

2. Норвегия (2+7) +30,2

3. Франция (0+12) +41,6

…

14. Украина (3+12) +6:09,3

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