24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Биатлон: Пидручному не хватило 3 секунд, чтобы выиграть награду в масс-старте

- Читати новину українською

В чешском Нове-Место завершился 7-й этап Кубка мира по биатлону. В мужском масс-старте победу одержал норвежец Йоханнес Бе. Украинец Дмитрий Пидручный продемонстрировал четвертое время.

Результаты масс-старта

1. Йоханнес Бе (Норвегия)
2. Эмильен Жаклен (Франция)
3. Арнд Пайффер (Германия)
4. Дмитрий Пидручный (Украина)
...
11. Артем Прима (Украина)

К теме Календарь Кубка мира по биатлону и расписание всех гонок

Ход гонки

После первой стрельбы гонщики держались в тесной группе. В частности, 19 биатлонистов отработали чисто на огневом рубеже. Среди них были Дмитрий Пидручный и Артем Прима.

На второй стрельбе небольшая группа биатлонистов, в которой был украинец Прима, несколько нарастила преимущество. В частности, разница между первым и десятым местом уже составляла более 20 секунд.

Еще больше борьба за награды обострилась после первой "стойки". В лидерах гонки оказались Эмильен Жаклен, Доминик Виндиш и Арнд Пайффер.

В топ-5 неожиданно поднялся Пидручный – быстро и метко отстрелялся. Зато несколько позиций потерял Прима, который пробежал 2 штрафных круга.

На решающей четвертой стрельбе среди лидеров чисто отработали только Жаклен и Бе, которые и повели борьбу за победу.

Норвежец сбежал от француза и получил золотую награду. Жаклен довольствовался серебром.

Ожесточенная борьбы шла за бронзовую награду. Ее вели немец Арнд Пайффер, украинец Пидручный и норвежец Эрленн Бьентегор.

На последних метрах дистанции Пайффер пошел в атаку и получил бронзу. Пидручный и Бьентегор финишировали с одинаковым временем, однако четвертую строчку отдали украинцу.

С 8 марта – поздравления женщин-коллег с праздником в стихах
сегодня
Теги: Новости Спорта Артем Прима Дмитрий Пидручный Новости биатлона Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
7 марта 20:38 Сборная Украины по теннису совершила невероятный камбэк в Кубке Дэвиса
Михайло Гема
7 марта 12:19 Об украинской дзюдоистке Дарье Билодид снимут фильм – фото
Софія Кулай
6 марта 12:29 Когда ждать боев украинцев весной 2020: Выхрист, Постол, Усик, Ломаченко и другие
Андрій Тудовші
6 марта 09:29 Умер украинский шахматист Станислав Богданович: что о нем известно
Юрій Семенюк
5 марта 13:24 Хоккеист получил порез лица коньком во время матча, ему наложили 90 швов: видео (18+)
Ігор Саджениця
Новости
Больше новостей
Залиште відгук