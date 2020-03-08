Биатлон: Пидручному не хватило 3 секунд, чтобы выиграть награду в масс-старте

В чешском Нове-Место завершился 7-й этап Кубка мира по биатлону. В мужском масс-старте победу одержал норвежец Йоханнес Бе. Украинец Дмитрий Пидручный продемонстрировал четвертое время.

Результаты масс-старта

1. Йоханнес Бе (Норвегия)

2. Эмильен Жаклен (Франция)

3. Арнд Пайффер (Германия)

4. Дмитрий Пидручный (Украина)

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11. Артем Прима (Украина)

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Ход гонки

После первой стрельбы гонщики держались в тесной группе. В частности, 19 биатлонистов отработали чисто на огневом рубеже. Среди них были Дмитрий Пидручный и Артем Прима.

На второй стрельбе небольшая группа биатлонистов, в которой был украинец Прима, несколько нарастила преимущество. В частности, разница между первым и десятым местом уже составляла более 20 секунд.

Еще больше борьба за награды обострилась после первой "стойки". В лидерах гонки оказались Эмильен Жаклен, Доминик Виндиш и Арнд Пайффер.

В топ-5 неожиданно поднялся Пидручный – быстро и метко отстрелялся. Зато несколько позиций потерял Прима, который пробежал 2 штрафных круга.

На решающей четвертой стрельбе среди лидеров чисто отработали только Жаклен и Бе, которые и повели борьбу за победу.

Норвежец сбежал от француза и получил золотую награду. Жаклен довольствовался серебром.

Ожесточенная борьбы шла за бронзовую награду. Ее вели немец Арнд Пайффер, украинец Пидручный и норвежец Эрленн Бьентегор.

На последних метрах дистанции Пайффер пошел в атаку и получил бронзу. Пидручный и Бьентегор финишировали с одинаковым временем, однако четвертую строчку отдали украинцу.