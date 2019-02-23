Биатлон: Подручный попал в топ-20 на чемпионате Европы в спринте, победил Тарьей Бё

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Дмитрий Подручный
Дмитрий Подручный / biathlon.com.ua

23 февраля в белорусских Раубичах мужской спринтерской гонкой продолжился чемпионат Европы-2019 по биатлону.

Победу в гонке одержал норвежец Тарьей Бё, который допустил один промах, однако благодаря высокой скорости прохождения дистанции сумел показать лучший результат.

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Вторым финишировал швед Йеспер Нелин, который ни разу не ошибся на огневых рубежах, но проиграл Бё-старшему 10,6 секунды. Тройку сильнейших замкнул россиянин Дмитрий Малышко. Как и Нелин, он отличился "чистой" стрельбой, но уступил ходом более 30 секунд.

В украинской сборной лучшим уже по традиции стал Дмитрий Подручный, который прекрасно начал гонку, и после первого огневого рубежа был среди лидеров. Но два промаха в стойке лишили Дмитрия шансов на медали. В результате Подручный – 18-й, отстав от призовой тройки всего на полминуты.

Среди других украинцев – в Примы 26-я, в Ткаленко 33-я позиция, а Семенов показал 41-е время на финише. Тищенко остановился буквально в шаге от гонки преследования, проиграв 60 месту 0,4 секунды, а Лесюку пробиться в персьют во многом помешали проблемы с винтовкой, возникшие на стрельбе лежа.

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В 13:00 на старт спринта выйдут женщины, в воскресенье чемпионат Европы завершат гонки преследования.

1. Тарьей Бё (1+0) 21:40.1
2. Йеспер Нелин (0+0) +10,6
3. Дмитрий Малышко (0+0) +35,2
...
18. Дмитрий Подручный (0+2) +1:04,2
26. Артем Прима (1+1) +1:19,4
33. Руслан Ткаленко (1+1) +1:30,1
41. Сергей Семенов (0+1) +1:37,8
61. Артем Тищенко (0+2) +2:07,7
90. Тарас Лесюк (2+1) +3:23,5

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Теги: Новости Спорта Спорт Артем Тищенко Сергей Семенов Артем Прима Дмитрий Пидручный Новости биатлона
Источник: 24 Канал
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