Биатлон: сборная Украины драматично потеряла награду в женской эстафете, победа Норвегии
В чешском Нове-Место состоялась женская эстафета по биатлону. Победу в гонке одержала сборная Норвегии. Украинская сборная заняла четвёртое место, хотя в течение гонки претендовала на победу.
Результаты эстафеты
1. Норвегия
2. Франция
3. Германия
...
4. Украина
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Ход гонки
На первом этапе биатлонистки традиционно держались в тесной группе. В составе сборной Украины эстафету начинала Анастасия Меркушина, которая удачно преодолела свой этап.
Меркушина передала эстафету Юлии Джиме третьей. Впереди Украины была Италия и Россия, однако отставание не было существенным.
По результатам второго этапа Украина вырвалась в лидеры. Этому способствовала хорошая стрельба Джимы – только два запасных патрона. Зато француженка Бреза и россиянка Старых зашли на штрафной круг.
Таким образом, "на хвост" Джиме сели сборная Швеции и Польши.
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Валентина Семеренко, которая бежала на третьем этапе, удачно отработала на первой стрельбе и сохранила лидерство. Однако все преимущество над соперницу Семеренко растеряла на "стойке".
Валентина использовала три запасных патрона и пропустила вперед Тандреволд, Шевалье и Куклину, но отставание составляло всего 3 секунды.
До передачи эстафеты Семеренко обогнала француженку и русскую и проиграла Тандреволд смешные 0,2 секунды.
Невероятная борьба развернулась на последнем этапе. После стрельбы лежа в лидеры гонки снова вышла Украины благодаря чистой стрельбе Елены Пидгрушной.
Француженка Анаис Бескон и норвежка Тирил Экхофф использовали по запасному патрону, потому проигрывали Елене более 5 секунд.
К сожалению, Пидгрушная по результатам "стойки" ушла на штрафной круг. Поэтому в лидеры вышла Экхофф и Бескон. Тирил получила для Норвегии победу, а Бескон для Франции серебро.
Пидгрушная после штрафного круга вышла 4-й, проигрывая русской Резцовой всего пару секунд. На дистанции Елена быстро обошла россиянку, однако главная угроза была от немки Дениз Херрманн.
На последних метрах дистанции Дениз опередила Елену и выиграла бронзу для Германии. Украина удовлетворилась четвертым местом.
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