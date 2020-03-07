Биатлон: сборная Украины драматично потеряла награду в женской эстафете, победа Норвегии

В чешском Нове-Место состоялась женская эстафета по биатлону. Победу в гонке одержала сборная Норвегии. Украинская сборная заняла четвёртое место, хотя в течение гонки претендовала на победу.

Результаты эстафеты

1. Норвегия

2. Франция

3. Германия

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4. Украина

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Ход гонки

На первом этапе биатлонистки традиционно держались в тесной группе. В составе сборной Украины эстафету начинала Анастасия Меркушина, которая удачно преодолела свой этап.

Меркушина передала эстафету Юлии Джиме третьей. Впереди Украины была Италия и Россия, однако отставание не было существенным.

По результатам второго этапа Украина вырвалась в лидеры. Этому способствовала хорошая стрельба Джимы – только два запасных патрона. Зато француженка Бреза и россиянка Старых зашли на штрафной круг.

Таким образом, "на хвост" Джиме сели сборная Швеции и Польши.

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Валентина Семеренко, которая бежала на третьем этапе, удачно отработала на первой стрельбе и сохранила лидерство. Однако все преимущество над соперницу Семеренко растеряла на "стойке".

Валентина использовала три запасных патрона и пропустила вперед Тандреволд, Шевалье и Куклину, но отставание составляло всего 3 секунды.

До передачи эстафеты Семеренко обогнала француженку и русскую и проиграла Тандреволд смешные 0,2 секунды.

Невероятная борьба развернулась на последнем этапе. После стрельбы лежа в лидеры гонки снова вышла Украины благодаря чистой стрельбе Елены Пидгрушной.

Француженка Анаис Бескон и норвежка Тирил Экхофф использовали по запасному патрону, потому проигрывали Елене более 5 секунд.

К сожалению, Пидгрушная по результатам "стойки" ушла на штрафной круг. Поэтому в лидеры вышла Экхофф и Бескон. Тирил получила для Норвегии победу, а Бескон для Франции серебро.

Пидгрушная после штрафного круга вышла 4-й, проигрывая русской Резцовой всего пару секунд. На дистанции Елена быстро обошла россиянку, однако главная угроза была от немки Дениз Херрманн.

На последних метрах дистанции Дениз опередила Елену и выиграла бронзу для Германии. Украина удовлетворилась четвертым местом.