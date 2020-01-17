Биатлон: сборная Украины потеряла медаль эстафеты в Рупольдинге, Норвегия снова победила

В немецком Рупольдинге состоялась женская эстафета в рамках 5 этапа Кубка мира по биатлону. Украинская сборная финишировала на 6 строчке, хотя была близка, чтобы получить награду.

Победу в драматичной гонке одержала сборная Норвегии, для которой это уже четвертая победа в сезоне. Вторую строчку заняла Франция. Третье место на подиуме у Швейцарии.

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Ход борьбы за награды

На первом этапе биатлонистки держались в довольно тесной группе, ведь отсутствие ветра способствовало стрельбе. Среди лидеров была Италия, США и Франция.

В сборной Украины на первом этапе бежала Вита Семеренко. На двух огневых рубежах Вита использовала один запасной патрон и держалась в топ-10.

Распределение сил несколько изменилось после "стойки" на втором этапе. Француженка Анаис Бескон использовала два запасных патрона и ушла первой на дистанцию.

Клэр Иган из США проигрывала Бескон 10 секунд, а украинка Джима – 13.

Джима получила эстафету 10-й с отставанием от Италии в 33 секунды. На "лежке" Джима удачно отработала, поэтому поднялась на 8-ю строчку.

Еще на 5 ступенек Джима поднялась после "стойки", ведь чисто отработала на стрельбе. К передаче эстафеты Джима сократила отставание от Франции всего до 10 секунд.

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Валентина Семеренко на двух огневых рубежах использовала три дополнительных патрона, но сохранила позиции в топ-3.

Украинку опередили француженка Селия Эмонье и норвежка Тирил Экгофф. Зато Семеренко обошла Доротею Вирер из Италии.

После первой стрельбы на последнем этапе лидерство захватила норвежка Марте Рейселанн-Ольсбу. Далее бежала француженкой Жустин Бреза, швейцарка Лена Хеки и украинка Елена Пидгрушная.

На последней стрельбе Рейселанн-Ольсбу использовала один дополнительный патрон и выиграла гонку. Второй прибежала француженка Бреза.

Третье место вырвала для Швейцарии Лена Хеки.

Украинка Елена Пидгрушная использовала три дополнительных патрона, поэтому не вмешалась в борьбу за подиум. Украина финишировала в эстафете 6-ю.