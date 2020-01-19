Биатлон: Семеренко финишировала в Топ-10 благодаря невероятному прорыву, Экхофф снова победила

В немецком Рупольдинге состоялась женская гонка преследования в рамках 5 этапа Кубка мира. Победу в гонке одержала норвежская биатлонистка Тирил Экхофф.

Норвежка Экхофф на 40 секунд опередила Паулину Фиалкову и оформила "золотой дубль" в Рупольдинге. Чешка Фиалкова, которая стала второй, выиграла борьбу в шведки Ханны Еберн, которая финишировала третьей.

Читайте также: Пидгрушная покинула сборную Украины после провальной эстафеты в Рупольдинге

Ход борьбы за победу

Тирил Экхофф победила в спринте, поэтому стартовала первой в масс-старте. Ее преимущество составляла 30 секунд над ближайшую соперницей Ханной Еберг.

После двух огневых рубежей норвежка сохранила лидерство, ведь отстрелялась на ноль. Еберн и итальянка Доротея Вирер отработали чисто на первой "лежке", но синхронно пошли на круг штрафа после второй.

Этим воспользовалась Паулина Фиалкова, которая закрыла все мишени на второй "лежке". Отрыв Экхофф после второй стрельбы увеличился почти до минуты.

После первой "стойки" Фиалкова и Еберг сократили отставание от Экхофф до 34 секунд, поскольку Тирил "заработала" около штрафа.

Однако на последней стрельбе норвежка быстро закрыла все мишени и с традиционной улыбкой победительницы покинула стадион. Тирил выиграла все гонки в Рупольдинге, включая женскую эстафету.

Борьба за второе место развернулась между Еберг и Фиалковой. В итоге второе место получила Фиалкова. Третьей стала Еберг.

Это важно: Сборная Украины потеряла медаль эстафеты в Рупольдинге, Норвегия снова победила

Выступление украинок

Лучше всех из украинок выступила Вита Семеренко, которая стартовала 34-й. Вите удался невероятный прорыв благодаря отличной стрельбе – 20 точных выстрелов.

Благодаря хорошей стрельбе и скорости Вита финишировала 8-й.

Худший стартовый номер был у Валентины Семеренко, которая начинала гонку преследования 59-й. Но ей также удался невероятный прорыв.

Валентина пробежала один круг штрафа и финишировала на 18-й строчке.

Лучшая стартовая позиция из украинок была у Юлии Джимы. Она стартовала 29-й, но не воспользовалась своим положением.

На "лежке" Джима "заработала" 2 штрафных круга. Еще 5 штрафных кругов Джима преодолела после двух огневых рубежей стоя. Это отбросило Юлию на последние позиции, поэтому она снялась с гонки.