Биатлон: Семеренко обидно потеряла награду в Нове-Место, победа Херрманн

В чешском Нове-Место стартовал 7-й этап Кубка мира по биатлону. Победу в женском спринте завоевала немка Дениз Херрманн.

Результаты гонки

1. Дениз Херрманн (Германия)

2. Анаис Бескон (Франция)

3. Маркета Давидова (Чехия)

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12. Валентина Семеренко (Украина)

21. Анастасия Меркушина

31. Юлия Джима

43. Вита Семеренко

49. Елена Пидгрушная

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Ход гонки

Залогом успеха Херрманн стала отличная стрельба. Немецкая биатлонистка отстрелялась чисто, поэтому не оставила шансов соперницам. Как известно, Дениз является одной из лучших биатлонисток по скорости бега.

Второе место заняла француженка Анаис Бескон, которая также продемонстрировала идеальную стрельбу. Впрочем, Бескон ходом проиграла немке более 25 секунд.

Третьей в женском спринте стала хозяйка соревнований Маркета Давидова. С одним промахом чешка проиграла Херрманн почти минуту.

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Среди украинок лучше всех спринт преодолела Валентина Семеренко. С одним промахом Валентина финишировала 12-й.

Перед последней стрельбой Валентина претендовала на подиум, однако штрафной круг помешал Семеренко побороться за бронзовую награду.

Опять стабильно провела гонку Анастасия Меркушина. 25-летняя украинка допустила только один промах и финишировала 21-й.

Два промаха на стрельбе помешали побороться за высокие позиции и Юлии Джимме, которая продемонстрировала 32-е время.

Хороший ход демонстрировала Вита Семеренко. Украинка подошла на вторую стрельбу с шансами финишировать в топ-10. Однако у Виты возникли проблемы со стрельбой, как следствие 2 штрафных круга и 43-е место на финише.

Лидер сборной Украины Елена Пидгрушная допустила аж три промаха и показала 49-е время.