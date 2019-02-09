Биатлон: спринты на этапе Кубка мира в Кэнморе перенесли из-за морозов

Международный союз биатлонистов (IBU) перенес спринтерские гонки на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе с субботы на воскресенье из-за мороза.

Ожидается, что в субботу, 9 февраля, температура воздуха в Кэнморе опустится до минус 25 градусов.

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Спринтерские гонки изначально планировались как масс-старты, но формат старта был изменен из-за холодной погоды в Канаде. Также в связи с морозами ранее IBU сокращала дистанцию трассы для биатлонистов во время индивидуальных гонок.

Таким образом, 10 февраля в 21:20 по киевскому времени пройдет мужской спринт, а женская гонка начнется в 23:45.

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