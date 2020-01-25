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Биатлон: Украина – 5-я в эстафете, победа Франции

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Дмитрий Пидручный во время эстафеты в Поклюке / 24 канал

В словенской Поклюке состоялась одиночная смешанная эстафета в рамках 6 этапа Кубка мира. Украинская сборная заняла 5-ю позицию.

Победу в эстафете одержала сборная Франции в составе Анаис Бескон и Эмильен Жаклен. Второй стала сборная Эстонии (Рене Захкна и Регина Оя). Бронзовые награды достались Австрии (Симон Эдер и Лиза Тереза ​​Хаузер).

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Ход борьбы

В одиночной смешанной эстафете стартовали мужчины. Первый огневой рубеж без дополнительных патронов преодолели 10 биатлонистов, в том числе наш Дмитрий Пидручный.

Без недостатков Дмитрий отработал на "стойке" и вместе с норвежцем Кристиансеном и французом Жакленом первым передал эстафету. Впрочем, топ-десятка держалась в пределах 20 секунд.

Серьезные проблемы на первой стрельбе возникли у Анастасии Меркушиной, которая заработала круг штрафа. Лидерство в гонке захватили Норвегия, Эстония, Франция и Беларусь. Украинка откатилась за пределы топ-10.

Анаис Бескон после "стойки" сохранила лидерство для Франции. В топ-3 держались Эстония и Канада. Меркушина отработала чисто на "стойке" и улучшила позицию Украины – 12 ступень.

После третьего этапа лидерство в эстафете сохранила Норвегия и Франция. В борьбу за третье место вмешалась Украина благодаря идеальной стрельбе Дмитрия Пидручного. Впереди украинцев были Австрия и Эстония.

Основная борьба за призовые места развернулась на последнем огневом рубеже, где к лидерам подтянулись другие сборные и наша Меркушина.

Бескон идеально отработала на "стойке" и завоевала для Франции победу. Второй стала сборная Эстонии. Бронзу эстафеты получила Австрия.

Анастасия Меркушина использовала запасной патрон и не вмешалась в борьбу за подиум – пятая позиция.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Анастасия Меркушина Дмитрий Пидручный Новости биатлона
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