Биатлон: Украина выставила неожиданный состав на женскую спринтерскую гонку на Кубке мира

В четверг, 14 февраля, в американском Солт-Лейк-Сити стартует очередной этап Кубка мира по биатлону. Открывать его будет женская спринтерская гонка.

Сборная Украины на эту гонку выставил довольно неожиданный состав. Нашу страну будут представлять Яна Бондарь, Юлия Джима, Надежда Белкина и Мария Кручова.

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Напомним, Елена Пидгрушная не примет участия в 8-м этапе Кубка мира и полетела в Киев на обследование. Она рискует пропустить остаток сезона. Также в США не выступит и Юлия Журавок. Она отправилась на сбор в эстонский Отепь, где будет готовиться к чемпионату Европы.

Женский спринт на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити состоится в четверг, 14 февраля. Начало в 20:15. Продолжится этап Кубка мира мужским спринтом уже в пятницу, 15 февраля. На 16 февраля запланированы гонки преследования у женщин и мужчин. Закончится этап в воскресенье, 17 февраля, одиночной смешанной эстафетой и смешанной эстафетой.

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