Биатлон: украинцы финишировали восьмыми в эстафете в Рупольдинге, победа сборной Франции

В субботу, 18 января, состоялась мужская эстафета на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге. Выиграла его сборная Франции. Украинцы финишировали лишь восьмыми.

Негода перед стартом

В Рупольдинге перед началом мужской эстафеты выпал снег. Мокрый снег падал и во время гонки, что несколько усложняло работу биатлонистам на трассе. Так, уже в начале американский биатлонист упал после спуска на повороте на свежем снегу.

It's a fall for the USA in these tricky conditions! #RUH20 Watch the race live on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/WZmABrnLsV — IBU World Cup (@IBU_WC) January 18, 2020

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Как выступили украинцы

Первым из украинцев стартовал Артем Тищенко. Он отлично отстрелял первую стрельбу лежа, закрыв все пять мишеней. Поэтому вышел на трассу шестым, с отставанием в 8,1 секунды от представителя Южной Кореи Тимофея Лапшина. Однако впоследствии он был в четверке лидеров, отставая от лидера француза Эмильена Жаклина на 15,1 секунды. И вообще держался в первой шестерке.

На чисто отстрелялся Тищенко и после стрельбы стоя. Поэтому на трассу он вышел третьим, проигрывая Жаклину 12 секунд. Вторым был биатлонист из Китая Ченг. Но уже на трассе Артем Тищенко проиграл в ходе соперникам, поэтому Артему Приме эстафету передал тринадцатым, отставая на 43,8 секунды от Франции.

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Артем Прима несколько улучшил ситуацию на трассе, сократив отставание. Но, например, Фуркад уже отстрелялся, когда Прима еще даже не был на стрельбе. И стрелял Артем крайне плохо – три промаха. Поэтому вышел только шестнадцатым на трассу, с отставанием в 1:16,6 минуты. Но уже в стрельбе стоя Артем Прима не сделал ни одного промаха. И поднял Украину на десятое место – 1:38,2. А когда передавал эстафету, то был седьмым – 1:49,1.

Антон Дудченко, который бежал третьим на первой стрельбе сделал один промах. На трассу вернулся восьмым – 2:08,0. А на второй стрельбе тоже был один промах. Несмотря на это, Дудченко сохранил восьмое место, хотя до седьмого было значительное отставание – более 45 секунд, в то время как от девятого только 13 секунд. Поэтому получилось так, что сборная Украины отстала от команд, которые боролись за подиум, возглавив второй эшелон на трассе.

Восьмое место Украина сохранила и после первой стрельбы Дмитрия Пидручного. Хотя у капитана сборной и был один промах при первой стрельбе. На второй стрельбе он промахов не допустил. Но подняться выше не сумел. Поэтому лишь восьмое место – 3:42,6 минуты отставания.

Победа сборной Франции

Идеальное выступление показала сборная Франции. Захватив лидерство с первых метров гонки, французы ни разу не отдали первое место своим соперникам. Поэтому другим командам осталось бороться только за второе и третье место. Успешными в этом оказались норвежцы и австрийцы, которые и заняли места на подиуме.