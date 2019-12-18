Биатлон: украинец Сергей Семенов выиграл золото в короткой индивидуальной гонке Кубка IBU

Украинский биатлонист Сергей Семенов завоевал золотую награду на третьем этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиасе. Украинец победил в старте, в котором приняли участие 132 спортсмена.

Сергей Семенов в целом ровно провел гонку, не уступая своим соперникам. Он сделал всего один промах на третьем огневом рубеже, за что получил 45-секундный штраф. При этом время его скорострельности было девятым среди всех.

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На трассе украинцу тоже почти не было равных – третье чистое время. Поэтому финишировал Сергей Семенов, показав время 40:36.9. Ближайшими его преследователями оказались немец Лукас Фратцшер и норвежец Ларс Хельге Биркланд. Но они, получив на один 45-секундный штраф больше, проиграли украинцу 50 секунд и минуту соответственно.

Birkeland matches L.Fratzscher at the shooting with two mistakes, but finishes just third, 10 seconds behind the German. Semenov keeps the current lead at the finish with one penalty. pic.twitter.com/lSdlp0GNXw — IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) December 18, 2019

Что касается остальных украинцев, то Андрей Доценко финишировал 13-ым (2:36,7), Богдан Цымбал 21-ым (+3:13,7), Виталий Труш 57-ым (+5:43,9), Тарас Лесюк 64-ым (+6:26,7), а Руслан Бригадир 66-ым (+6:30,6).

Краткая индивидуальная гонка. Мужчины

1. Сергей Семенов (0+0+1+0) 40:36.9

2. Лукас Фратцшер (0+1+0+1) +50,7

3. Ларс-Хельге Биркланд (0+0+1+1) +1:00,8

...

13. Андрей Доценко (0+1+0+2) +2:36,7

21. Богдан Цымбал (2+1+0+1) +3:13,7

57. Виталий Труш (2+0+1+1) +5:43,9

64. Тарас Лесюк (0+2+2+2) +6:26,7

66. Руслан Бригадир (1+0+0+3) +6:30,6

Предыдущий личный подиум Семенова на международных соревнованиях датирован сезоном 2016/17, когда он финишировал третьим в индивидуальной гонке этапа Кубка мира в Антхольце. А победа на таком уровне до сегодняшнего дня была всего одна – семь лет назад на чемпионате Европы в Банско. И тоже в этой же дисциплине – индивидуальной гонке.