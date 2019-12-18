Биатлон: украинец Сергей Семенов выиграл золото в короткой индивидуальной гонке Кубка IBU
Украинский биатлонист Сергей Семенов завоевал золотую награду на третьем этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиасе. Украинец победил в старте, в котором приняли участие 132 спортсмена.
Сергей Семенов в целом ровно провел гонку, не уступая своим соперникам. Он сделал всего один промах на третьем огневом рубеже, за что получил 45-секундный штраф. При этом время его скорострельности было девятым среди всех.
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На трассе украинцу тоже почти не было равных – третье чистое время. Поэтому финишировал Сергей Семенов, показав время 40:36.9. Ближайшими его преследователями оказались немец Лукас Фратцшер и норвежец Ларс Хельге Биркланд. Но они, получив на один 45-секундный штраф больше, проиграли украинцу 50 секунд и минуту соответственно.
Что касается остальных украинцев, то Андрей Доценко финишировал 13-ым (2:36,7), Богдан Цымбал 21-ым (+3:13,7), Виталий Труш 57-ым (+5:43,9), Тарас Лесюк 64-ым (+6:26,7), а Руслан Бригадир 66-ым (+6:30,6).
Краткая индивидуальная гонка. Мужчины
1. Сергей Семенов (0+0+1+0) 40:36.9
2. Лукас Фратцшер (0+1+0+1) +50,7
3. Ларс-Хельге Биркланд (0+0+1+1) +1:00,8
...
13. Андрей Доценко (0+1+0+2) +2:36,7
21. Богдан Цымбал (2+1+0+1) +3:13,7
57. Виталий Труш (2+0+1+1) +5:43,9
64. Тарас Лесюк (0+2+2+2) +6:26,7
66. Руслан Бригадир (1+0+0+3) +6:30,6
Предыдущий личный подиум Семенова на международных соревнованиях датирован сезоном 2016/17, когда он финишировал третьим в индивидуальной гонке этапа Кубка мира в Антхольце. А победа на таком уровне до сегодняшнего дня была всего одна – семь лет назад на чемпионате Европы в Банско. И тоже в этой же дисциплине – индивидуальной гонке.