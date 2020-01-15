Биатлон: украинки провалили спринт в Рупольдинге, Экхофф уверенно победила

В немецком Рупольдинге стартовал 5 этап Кубка мира по биатлону. Женскую спринтерскую гонку выиграла норвежка Тириль Экхофф.

Борьба за победу

Экхофф идеально отработала на двух огневых рубежах и продемонстрировала отличную скорость. 7,5 километров Тириль преодолела за 18 минут и 55 секунд.

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Вторую строчку заняла шведка Ханна Эберг. Она тоже закрыла все мишени, но проиграла Экхофф на дистанции 30 секунд.

Третье место у итальянки Доротеи Вирер. Лидер общего зачета чисто отработала на двух огневых рубежах, но проиграла Экхофф и Эберг в скорости.

Как выступили украинки

Украинские биатлонистки не смогли побороться за высокие места. Лучше спринт провела Юлия Джма, которая до второй стрельбы претендовала на попадание в топ-10.

К сожалению, Джима не закрыла одну мишень, и штрафной круг отбросил ее на 29-ю позицию.

Один промах на стойке помешал попасть в топ-20 Вите Семеренко, которая финишировала 34-й.

Серьезные проблемы со стрельбой были у Елены Пидгрушной и Валентины Семеренко – обе пробежали по 3 круга штрафа. Пидгрушная финишировала 40-й, а Валентина – 58-й.

Последней из украинок в спринте стартовала Дарья Блашка, которая вернулась в сборную после Кубка IBU. Блашка не закрыла одну мишень и заняла 67-е место.