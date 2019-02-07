Биатлон: в Канаде из-за сильных морозов отменили масс-старты на этапе Кубка мира

Из-за сильных морозов масс-старты на 7 этапе Кубка мира по биатлону в Кенморе (Канада) заменят спринтами.

Морозы в Канаде достигли отметки более минус 30 градусов. Об этом сообщает пресс-служба IBU.

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Из-за морозной погоды в Канаде организаторы этапа в Кенморе были вынуждены сменить соревновательную программу. Организаторы приняли решение заменить масс-старты на спринты. Таким образом, мужчины вместо 15 км будут бежать 10 км, а женщины вместо 12,5 км – 7,5 км,

– говорится в сообщении.

Ранее Спорт 24 писал, что из-за сильных морозов длина дистанции мужской "индивидуалки" в Кенморе составит 15 км вместо 20-ти, женской– 12,5 км вместо 15-ти

Этап Кубка мира по биатлону в Кенморе стартует в четверг, 7 февраля. В 21:20 начнется мужская индивидуальная гонка, а в 23.55 – женская.

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