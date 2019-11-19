Биатлон в Украине будет транслировать только один канал

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, что новый биатлонный сезон традиционно будет транслировать телеканал "UA: Первый". Однако в новом сезоне биатлон больше не будет транслировать телеканал "Спорт-1".

Брынзак объяснил, что транслировать биатлон на двух телеканалах одновременно является проблемно. Поэтому только "UA: Перший" получит права трансляции гонок.

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"UA: Перший", здесь ничего не изменилось. "Спорт-1" пока транслировать вряд ли сможет. В прошлом году владела правами на трансляции федерация, и мы отдали их этим двум телеканалам. Но практика показала, что это очень хлопотно и было много проблем.

Мы даже ушли в минус после этого, поскольку нам не все выплатили. В итоге, решено, что "UA: Перший" подпишет контракт и получит права трансляций гонок непосредственно,

– цитирует Брынзака sport.ua.

Спорт 24 писал, что уже стал известен календарь Кубка мира по биатлону сезона-2019/20

и чемпионата мира-2020, который состоится в итальянском Антхольце.

Первая гонка состоится 30 ноября в шведском Эстерсунде.