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Биатлон: Валентина Семеренко попала в топ-10 масс-старта Нове-Место, победила норвежка Экхофф

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Во Всемирный женский день, 8 марта, на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место состоялась гонка масс-старта у женщин. Украину представляла Валентина Семеренко.

Результат гонки

1. Тирил Экхофф 34:00.8
2. Ханна Эберг +25.3
3. Франциска Пройсс +32.4
...
9. Валентина Семеренко +1:14.8

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Фантастическую победу в гонке одержала представительница Норвегии Тирил Экхофф. Она лишь с одним промахом прошла все огневые рубежи, не оставив шансов соперницам даже побороться с ней.

Второе место у шведки Ханны Эберг, которая лишь на последнем круге благодаря меткой стрельбе завоевала серебро. Третьей финишировала Франциска Пройсс. У девушек тоже только по 1 промаху на всех огневых рубежах.

Как выступила Валентина Семеренко

На первом огневом рубеже единственная украинка в этой гонке Валентина Семеренко отстрелялась "на ноль" и держалась с группой во главе с Тирил Экхофф. Придя на вторую стрельбу лежа с лидерами, наша звездочка допустила два промаха и опустилась сразу на 15 позицию с отставанием от лидера в 50 секунд.

Третью стрельбу стоя Валя отработала на отлично, но сократить отставание от норвежки Экхофф так и не смогла – те же 55 секунд, но уже 10 позиция.

На заключительной стрельбе Семеренко с одним промахом смогла отыграть 1 позицию, в итоге финишировав на 9 месте.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Валентина Семеренко Новости биатлона
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