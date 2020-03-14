Биатлон: Вирер в драматической гонке выиграла в Экхофф большой Хрустальный глобус

Женской гонкой преследования завершился биатлонный сезон 2019/2020. Победу в Контиолахти (Финляндия) выборола француженка Жулия Симон. Большой Хрустальный глобус достался итальянке Доротее Вирер.

Результаты гонки

1. Жулия Симон (Франция)

2. Селина Гаспарин (Швейцария)

3. Лиза Виттоцци (Италия)

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23. Анастасия Меркушина (Украина)

30. Валентина Семеренко

35. Вита Семеренко

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Борьба за награды

Как и у мужчин, в женской гонке на кону стоял большой Хрустальный глобус. Перед гонкой итальянка Доротея Вирер выигрывала в норвежки Тирил Экхофф всего 8 очков.

Преимуществом норвежки было то, что она стартовала третьей, Вирер – только 19-й. Первой же в гонке стартовала немка Дениз Херрманн, которая выиграла спринт.

После первой стрельбы лидерство в гонке захватила Франциска Пройсс, которая отработала чисто. Херрманн откатилась на второе место, пробежав 300 штрафных метров.

По итогам второй стрельбы интрига закрутилась еще больше. Пройсс и Херрманн пошли аж на 4 штрафных круга. В лидеры вышла Маркета Давидова.

После третьей стрельбы, где на стрельбище снова бушевал ветер, Давидова не закрыла три мишени. Таким образом, первой со стадиона вышла Экхофф, которая закрыла все 5 мишеней.

Ее главная соперница Вирер пошла на два штрафных круга, поэтому практически выключилась из борьбы за большой Хрустальный. Второй шла француженка Жулия Симон.

На последней стрельбе чисто отработала Жулия Симон. Француженка с комфортным преимуществом выиграла последнюю гонку сезона.

В то же время Экхофф подарила шанс Вирер, уйдя на целых три штрафных круга.

Eckhoff misses 3! Simon takes the lead and Wierer is ahead of Eckhoff! #KON20. Watch the final loop of the women pursuit on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/7vLmGqoaOQ — IBU World Cup (@IBU_WC) March 14, 2020

Итальянка Вирер не закрыла одну мишень и финишировала сразу за Экхофф. Это позволило Вирер выиграть большой Хрустальный глобус.

Второй в гонке стала швейцарка Селина Гаспарин, третьей – итальянка Лиза Виттоцци. Четвертой в гонке финишировала финка Кайса Мякяряйнен, которая объявила о завершении карьеры.

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