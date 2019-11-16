Биатлон: Вита Семеренко финишировала четвертой в спринте в Шушене, Сергей Семенов-23-й

16 ноября в норвежском Шушене прошел первый из международных предсезонных стартов – спринтерская гонка у женщин и мужчин.

В женской гонке приняла участие сотня биатлонисток, из них 13 – представительницы женской сборной Украины. Гонку можно назвать относительно успешной. Вита Семеренко полностью справилась со стрельбой и с нулем в графе промахов сначала даже устроилась среди призеров гонки. Но чуть позже две итальянки – Доротея Вирер и Лиза Виттоцци – отодвинули Виту от пьедестала. Причем Лиза стартовала под последним, 101-ым номером, а стала в итоге победительницей. Серебро взяла шведка Ингела Андерссон.

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Стрельба без промахов удалась еще Надежде Белкиной. Больше из украинок никто не смог закрыть все мишени.

Спринт. Женщины

1. Лиза Виттоцци (0+0) 20: 49,8

2. Ингела Андерссон (0+0) +18,3

3. Доротея Вирер (1+0) 28,4

4. Вита Семеренко (0+0) +37,4

...

14. Юлия Джима (1+0) +1:17,8

15. Надежда Белкина (0+0) +1:19,8

19. Дарья Блашко (0+1) +1:38,8

24. Валя Семеренко (0+2) +1:46,0

30. Анастасия Меркушина (2+0) +2:03,3

34. Елена Пидгрушная (2+0) +2:07,3

40. Юлия Журавок (0+1) +2:35,3

43. Ольга Абрамова (0+1) +2:46,2

45. Валерия Дмитренко (0+1) +2:50,6

46. Анна Кривонос (0+2) +2:55,5

50. Екатерина Бех (2+1) +3:11,1

63. Анна Коваленко (0+2) +3:48,7

В мужском спринте на старт гонки вышли двое украинцев – Сергей Семенов и Андрей Доценко, которые получили соседние стартовые номера – 81 и 82. Всего в гонке было 147 участников.

На первой стрельбе украинские ребята дружно ошиблись по одному разу. А вот стойку Сергей Семенов смог пройти без промахов. Чего не скажешь об Андрее Доценко-сразу 3 выстрела мимо. Семенов на некоторое время оказался среди лидеров гонки после второго рубежа.

С выходом на старт Йоханнеса Бе и Мартена Фуркада, ожидаемо, что они захватили лидерство в гонке. Пройдя стрельбу лежа чисто, оба ошиблись по разу в стрельбе стоя: Мартен последним выстрелом, а прямувавший после него Йоханнес первым. Но скорость Фуркада была повыше, хотя до победы в гонке ее не хватило – третье место в итоге. Победителем стал Йоханнес Кюн из Германии, который также разрешил себе одну ошибку стоя. Александер-Фельд Андерсен, отстреляв чисто, стал вторым.

Йоханнес Бьо довольствовался 4-м местом. Наш Сергей завершил гонку на высоком 23-м месте, Андрей – 78-й.

Спринт. Мужчины

1. Йоханнес Кюн (0+1) +25:40,3

2. Александер-Фельд Андерсен (0+0) +8,1

3. Мартен Фуркад (0+1) +18,9

...

23. Сергей Семенов (1+0) +1:16,1

78. Андрей Доценко (1+3) +3:01,9