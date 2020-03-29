Биатлон: женская сборная Украины получит иностранного тренера
Женская сборная Украины с нового сезона может получить нового главного тренера. Им может стать наставник мужской команды словак Юрай Санитра.
Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что пока рано говорить о назначении Санитры в женскую команду.
По его словам, спортсменки сами будут решать, кто их будет тренировать.
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Посмотрим, сейчас пока рано об этом говорить. Сезон был очень тяжелым. Нужно отдохнуть, собраться с мыслями, пережить все пандемии. Тогда уже будем садиться и обсуждать. С каждым спортсменом будем разговаривать, предлагать, а они уже будут сами выбирать, кого посчитают нужным,
– сказал Брынзак в интервью XSPORT.
Сейчас большинство украинских биатлонисток имеют персональных тренеров, в то время как мужская команда одного – Юрая Санитру.
Кто тренирует украинских биатлонисток?
- Валентина Семеренко – Байда С. И., Шамрай Г. И., Бондаренко В. М.
- Вита Семеренко – Байда С. И., Шамрай Г. И.
- Юлия Джима – Урош Велепец
- Елена Пидгрушная – Бунт О. Е., Починок И. М., Гояц Я. Е., Опанасенко М. П.
- Анастасия Меркушина – Ирина Меркушина, Олег Меркушин
- Дарья Блашко – Махлаев В. А., Воробьев Б. Ф., Бельский Е. А.
- Лесников Валерий – командный тренер сборной Украины
Прошлый сезон не увенчался большим количеством медалей для украинских девушек. На чемпионате мира украинки завоевали бронзу в эстафете.
На старте сезона Юлия Джима завоевала серебро в индивидуальной гонке.
Из-за неудачных результатов женской команды Брынзак в январе анонсировал изменения. Тогда он заявил, что биатлонистки согласились с тем, что должен быть один тренер для всех.
Каковы достижения Санитры в мужской команде? Под руководством словацкого тренера Украина получила первого чемпиона мира среди мужчин. Им в 2019 году стал Дмитрий Пидручный. В 2020 году мужская команда выиграла серебро в эстафете, что стало первой наградой для украинцев с 2011 года.
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