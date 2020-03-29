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Биатлон: женская сборная Украины получит иностранного тренера

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Биатлон: женская сборная Украины получит иностранного тренера / xsport.ua

Женская сборная Украины с нового сезона может получить нового главного тренера. Им может стать наставник мужской команды словак Юрай Санитра.

Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что пока рано говорить о назначении Санитры в женскую команду.

По его словам, спортсменки сами будут решать, кто их будет тренировать.

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Посмотрим, сейчас пока рано об этом говорить. Сезон был очень тяжелым. Нужно отдохнуть, собраться с мыслями, пережить все пандемии. Тогда уже будем садиться и обсуждать. С каждым спортсменом будем разговаривать, предлагать, а они уже будут сами выбирать, кого посчитают нужным,
– сказал Брынзак в интервью XSPORT.

Сейчас большинство украинских биатлонисток имеют персональных тренеров, в то время как мужская команда одного – Юрая Санитру.

Кто тренирует украинских биатлонисток?

  • Валентина Семеренко – Байда С. И., Шамрай Г. И., Бондаренко В. М.
  • Вита Семеренко – Байда С. И., Шамрай Г. И.
  • Юлия Джима – Урош Велепец
  • Елена Пидгрушная – Бунт О. Е., Починок И. М., Гояц Я. Е., Опанасенко М. П.
  • Анастасия Меркушина – Ирина Меркушина, Олег Меркушин
  • Дарья Блашко – Махлаев В. А., Воробьев Б. Ф., Бельский Е. А.
  • Лесников Валерий – командный тренер сборной Украины

Прошлый сезон не увенчался большим количеством медалей для украинских девушек. На чемпионате мира украинки завоевали бронзу в эстафете.

На старте сезона Юлия Джима завоевала серебро в индивидуальной гонке.

Из-за неудачных результатов женской команды Брынзак в январе анонсировал изменения. Тогда он заявил, что биатлонистки согласились с тем, что должен быть один тренер для всех.

Каковы достижения Санитры в мужской команде? Под руководством словацкого тренера Украина получила первого чемпиона мира среди мужчин. Им в 2019 году стал Дмитрий Пидручный. В 2020 году мужская команда выиграла серебро в эстафете, что стало первой наградой для украинцев с 2011 года.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Новости биатлона
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