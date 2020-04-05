Биатлонисты Семенов и Гаспарин – самая красивая пара мирового биатлона: фото

Интернациональную пару украинца Сергея Семенова и швейцарки Аиты Гаспарин уже давно считают одной из самых красивых в современном биатлоне. Пара попала в топ рейтинг IBU.

Как увидим, спортсмены весело проводят время в карантине вместе. Международный союз биатлонистов (IBU) поделился в своем инстаграме совместной фотографией.

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Игра в мини-гольф превращается в настоящий бой, когда такой макияж на кону. Я на этот раз проиграл. Но карантин – это прекрасная возможность подготовиться к матчу-реваншу. У кого есть предложения, как отплатить в следующей игре?

– написал Семенов.

Сергей Семенов даже подарил Аите тренировочный костюм украинской сборной. 1:0 в пользу Украины, так весело подписал фото украинец.

Совместными фото делится и швейцарская биатлонистка.

Ты заставляешь меня улыбаться, - красиво подписала Аита.

Добавим, что биатлонисты встречаются уже несколько лет.

Чемпион Европы 2013 года в индивидуальной гонке. Трижды добывал серебро соревнований (2012, 2015).

Дважды становился бронзовым призером чемпионата мира (2011, 2016).

Серебряный призер летнего чемпионата мира в смешанной эстафете (2014)

По итогам сезона 2014/15 Сергей завоевал малый Хрустальный глобус Кубка мира в зачете индивидуальных гонок на 20 км.

Сезон 2019/20 завершил на 64 месте в общем зачете Кубка мира.

26-летняя Аита Гаспарин является сестрой биатлонисток Селины Гаспарин и Элизы Гаспарин. В сезоне 2019/20 швейцарка заняла 31 место в общем зачете.

В этом сезоне в эстафете Аита трижды поднималась на пьедестал. Дважды занимала третье место (эстафеты в Рупольдинге и Хохфильцене). Также получила третье место в эстафете в Остерсунде.

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