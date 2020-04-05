Биатлонисты Семенов и Гаспарин – самая красивая пара мирового биатлона: фото
Интернациональную пару украинца Сергея Семенова и швейцарки Аиты Гаспарин уже давно считают одной из самых красивых в современном биатлоне. Пара попала в топ рейтинг IBU.
Как увидим, спортсмены весело проводят время в карантине вместе. Международный союз биатлонистов (IBU) поделился в своем инстаграме совместной фотографией.
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Игра в мини-гольф превращается в настоящий бой, когда такой макияж на кону. Я на этот раз проиграл. Но карантин – это прекрасная возможность подготовиться к матчу-реваншу. У кого есть предложения, как отплатить в следующей игре?
– написал Семенов.
Сергей Семенов даже подарил Аите тренировочный костюм украинской сборной. 1:0 в пользу Украины, так весело подписал фото украинец.
Совместными фото делится и швейцарская биатлонистка.
Ты заставляешь меня улыбаться, - красиво подписала Аита.
Добавим, что биатлонисты встречаются уже несколько лет.
- Чемпион Европы 2013 года в индивидуальной гонке. Трижды добывал серебро соревнований (2012, 2015).
- Дважды становился бронзовым призером чемпионата мира (2011, 2016).
- Серебряный призер летнего чемпионата мира в смешанной эстафете (2014)
- По итогам сезона 2014/15 Сергей завоевал малый Хрустальный глобус Кубка мира в зачете индивидуальных гонок на 20 км.
- Сезон 2019/20 завершил на 64 месте в общем зачете Кубка мира.
26-летняя Аита Гаспарин является сестрой биатлонисток Селины Гаспарин и Элизы Гаспарин. В сезоне 2019/20 швейцарка заняла 31 место в общем зачете.
В этом сезоне в эстафете Аита трижды поднималась на пьедестал. Дважды занимала третье место (эстафеты в Рупольдинге и Хохфильцене). Также получила третье место в эстафете в Остерсунде.
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