Биатлонная семья трогательно попрощалась с легендами биатлона, которые завершили карьеру: видео
Вчера, 14 марта, гонка-преследование биатлонного сезона 2019/20 стала последней в карьере для финской биатлонистки Кайсы Макарайнен и француза Мартена Фуркада. Биатлонный мир красиво провел и отблагодарил успешных спортсменов за огромный вклад в биатлон.
О завершении карьеры первым сообщил биатлонист Мартен Фуркад. До последней минуты француз мог стать обладателем большого Хрустального глобуса, но несмотря на победу в гонке, уступил норвежцу Иоганнесу Бё всего лишь двумя баллами.
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Мартен Фуркад стал обладателем малого Хрустального глобуса в зачете спринтерских гонок Кубка мира сезона 2019/2020. Вся французская команда подбросила Фуркада вверх, однажды смешно не поймав его, спортсмен упал на землю.
Перед стартом гонки преследования финка Кайса Макарайнен шокирует биатлонных болельщиков заявлением о завершении карьеры. В гонке финская спортсменка сделала все возможное от себя, чтобы на красивой ноте завершить карьеру. Макарайнен заняла в итоге четвертое место, но оказалась самой быстрой в гонке, опередив ближайшую соперницу немку Дениз Херрманн на 24 секунды.
Кайса не сдерживала слезы, каждая из биатлонисток подошла поблагодарить спортсменку за такой большой вклад в биатлонную жизнь. Команда оригинально отблагодарила спортсменку, трижды подбросив ее вверх, как настоящую победительницу соревнований.
IBU же создало трогательный ролик из последней гонки финской "ракеты".
Видео прощальной гонки Кайсы Макарайнен
Символично, что оба спортсмена завершили карьеру на том же стадионе, где и начиналась их успешная карьера. Мартен Фуркад ровно 10 лет назад, выиграл первую личную гонку в карьере. Это была гонка преследование на этапе в Контиолахти. Кайса Макарайнен свои первые шаги в биатлоне сделала именно на стадионе в Контиолахти.
Достижения Кайсы Макарайнен
- чемпионка мира
- 5-кратная призерка чемпионатов мира
- 27 побед на Кубке мира
- 87 подиумов Кубка мира
- 3 больших Хрустальных глобусов
- 5 малых Хрустальных глобусов
Достижения Мартена Фуркада
- 5-кратный олимпийский чемпион
- 13-кратный чемпион мира
- 28-кратный призер чемпионатов мира
- 82 победы на Кубке мира
- 149 подиумов Кубка мира
- впервые в истории выиграл Кубок мира семь раз подряд
- обладатель 26 малых Хрустальных глобусов
- 4 раза выиграл все малые Хрустальные глобусы в сезоне
- рекорд по количеству подиумов за сезон (22) и по непрерывной серии подиумов (18)
Теперь спортсменов ждет другая жизнь вне биатлона. Возможно, кто-то из биатлонистов все-таки не уйдет полностью из биатлонной жизни, а станет тренером или комментатором в своей стране, так как успешно сейчас это делает другая легенда биатлона немка Магдалена Нойнер.
Добавим, что из-за коронавируса на этом этапе были отменены смешанная эстафета и сингл-микст, а также последний этап Кубка мира в Норвегии.
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