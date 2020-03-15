Биатлонная семья трогательно попрощалась с легендами биатлона, которые завершили карьеру: видео

Вчера, 14 марта, гонка-преследование биатлонного сезона 2019/20 стала последней в карьере для финской биатлонистки Кайсы Макарайнен и француза Мартена Фуркада. Биатлонный мир красиво провел и отблагодарил успешных спортсменов за огромный вклад в биатлон.

О завершении карьеры первым сообщил биатлонист Мартен Фуркад. До последней минуты француз мог стать обладателем большого Хрустального глобуса, но несмотря на победу в гонке, уступил норвежцу Иоганнесу Бё всего лишь двумя баллами.

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One of the greatest biathletes of all time is retiring. A great champion, a phenomenal talent and a true sportsman. Merci @martinfkde. Watch his final race in #KON20 again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/GgjGdBjDaT — IBU World Cup (@IBU_WC) March 14, 2020

Мартен Фуркад стал обладателем малого Хрустального глобуса в зачете спринтерских гонок Кубка мира сезона 2019/2020. Вся французская команда подбросила Фуркада вверх, однажды смешно не поймав его, спортсмен упал на землю.

Et la célébration du staff des Bleus pour Martin Fourcade avec... une chute sans gravité #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/sOxBHvrQXf — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) March 14, 2020

Перед стартом гонки преследования финка Кайса Макарайнен шокирует биатлонных болельщиков заявлением о завершении карьеры. В гонке финская спортсменка сделала все возможное от себя, чтобы на красивой ноте завершить карьеру. Макарайнен заняла в итоге четвертое место, но оказалась самой быстрой в гонке, опередив ближайшую соперницу немку Дениз Херрманн на 24 секунды.

She was so close to a final podium in her last race! A great performance in 4th for @kmakarainen in the #KON20 women pursuit. See the race again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/6wpcrXySCA — IBU World Cup (@IBU_WC) March 14, 2020

Кайса не сдерживала слезы, каждая из биатлонисток подошла поблагодарить спортсменку за такой большой вклад в биатлонную жизнь. Команда оригинально отблагодарила спортсменку, трижды подбросив ее вверх, как настоящую победительницу соревнований.

I didn't expect it would happen here in my home stadium. It was a tearful Kaisa Makarainen who retired today at home in #KON20. Watch her final race again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/MQKBM5hS0p — IBU World Cup (@IBU_WC) March 14, 2020

IBU же создало трогательный ролик из последней гонки финской "ракеты".

Видео прощальной гонки Кайсы Макарайнен

Символично, что оба спортсмена завершили карьеру на том же стадионе, где и начиналась их успешная карьера. Мартен Фуркад ровно 10 лет назад, выиграл первую личную гонку в карьере. Это была гонка преследование на этапе в Контиолахти. Кайса Макарайнен свои первые шаги в биатлоне сделала именно на стадионе в Контиолахти.

Достижения Кайсы Макарайнен

чемпионка мира

5-кратная призерка чемпионатов мира

27 побед на Кубке мира

87 подиумов Кубка мира

3 больших Хрустальных глобусов

5 малых Хрустальных глобусов

Достижения Мартена Фуркада

5-кратный олимпийский чемпион

13-кратный чемпион мира

28-кратный призер чемпионатов мира

82 победы на Кубке мира

149 подиумов Кубка мира

впервые в истории выиграл Кубок мира семь раз подряд

обладатель 26 малых Хрустальных глобусов

4 раза выиграл все малые Хрустальные глобусы в сезоне

рекорд по количеству подиумов за сезон (22) и по непрерывной серии подиумов (18)

Теперь спортсменов ждет другая жизнь вне биатлона. Возможно, кто-то из биатлонистов все-таки не уйдет полностью из биатлонной жизни, а станет тренером или комментатором в своей стране, так как успешно сейчас это делает другая легенда биатлона немка Магдалена Нойнер.

Добавим, что из-за коронавируса на этом этапе были отменены смешанная эстафета и сингл-микст, а также последний этап Кубка мира в Норвегии.

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