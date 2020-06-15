Украинский боксер тяжелой весовой категории Сергей Радченко (7-6, 2 KO) рассказал о нюансах спаррингов в лагере Владимира Кличко.

В частности Радченко рассказал о диалоге через гугл-переводчик с Энтони Джошуа и "рабских правилах Кличко". Слова боксера цитирует Сhampion.com.ua..

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– Сергей, во время подготовки к бою Владимира Кличко с Кубратом Пулевым в 2014 году, вы с Энтони Джошуа были соседями по номеру?

– Да, жили в одном номере с Джошуа. У меня были задержки с визой, приехал только на вторую неделю спаррингов. Поселили в номере с Энтони. Обычно темнокожие, даже те, которые были в том же лагере из Америки, шумные ребята. Энтони же – воспитанный, культурный парень. Учитывая, что на тот момент он уже был олимпийским чемпионом, боксером-профессионалом, скромный.

– Как общались с Энтони? Знаю, что у вас тогда был не очень хороший английский…

– Когда хотели поговорить о чем-то интересном, включали ноутбук, Google-переводчик и печатали друг другу текст.

– В 2012 году в немецких СМИ вышла статья про рабские правила в тренировочном лагере Владимира Кличко. В чем они заключались? Действительно ли за опоздание на тренировку был суровый штраф?

– Да, за опоздание принадлежало 10 ударов плетью. Владимир нас хлестал кнутом как рабов. И утром, и вечером. А если серьезно, рабских правил не было. Были обычные правила, стандартная дисциплина. Когда подготовка такого уровня, к чемпионским боям – это нормально. За опоздание на тренировку был штраф в пределах 150 долларов.

– За одну минуту опоздания?

– При мне не было такого, чтобы кто-то опоздал. У меня был момент, когда пришел в зал с опозданием. Мы всей командой с утра выходили на тренировку, пришли в зал, пошли в раздевалку. Кто-то заходил прямо в зал. Возле ринга переодевались. Кто-то в раздевалку. Кому как удобно. Так получилось, что мы пошли в раздевалку, заболтались. Я опоздал на три или четыре минуты. Ко мне подошел ассистент Владимира: "Ты почему опаздываешь?". Ответил, что мы уже 20 минут в зале. Он: "Нет, ты зайди сюда, камера тебя увидит, а потом можешь в раздевалке хоть всю тренировку просидеть". Говорю: "Понял, хорошо, извините". То есть никаких рабских наказаний не было. И при мне все вовремя приходили, никто не нарушал дисциплину.

Возвращение Владимира Кличко на ринг