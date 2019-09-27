Билеты будут аннулированы: фанов сборной Украины предупредили не сотрудничать с перекупщиками

Украинская ассоциация футбола (УАФ) предупредила болельщиков, чтобы те не покупали билеты на матчи сборной Украины у перекупщиков. Такие билеты будут аннулированы.

УАФ на своем сайте сообщает, что билеты, приобретенные на других ресурсах, скорее всего, являются фальшивками или билетами от перекупщиков, которые будут аннулированы по итогам специальной проверки. Средства за такие билеты не возвращаются.

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В ассоциации заявили, что делают все возможное, чтобы обезопасить фанатов от мошеннических действий перекупщиков. "В частности, соответствующие письма-претензии уже отправлено сайтам rozetka.com.ua, olx.ua, euroticket.com.ua и tickethunt.net, на которых были замечены предложения по продаже таких билетов".

Сейчас официально приобрести билеты можно на ресурсе ticketsbox.com. На данный момент продолжается продажа билетов на матч Украина – Литва. Вторая партия билетов на поединок Украина – Португалия поступит в продажу в начале октября.

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Матч с Литвой сборная Украины сыграет 11 октября на ОСК "Металлист". 14 октября "сине-желтые" в Киеве на НСК "Олимпийский" примут Португалию.

Как известно, Украинская ассоциация футбола объявила, что прекращает свободную продажу билетов на домашний матч сборной Украины с Португалией из-за спекулянтов.

Спорт 24 писал, что 20 сентября сайт TicketsBox "упал" после первой минуты. Как только билеты на матч Украина – Португалия поступили в продажу. Сейчас работа сервиса стабилизирована. В TicketsBox заявили, что на них было совершено ddos-атаку.