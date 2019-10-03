Билеты на матч "Шахтер" – "Динамо" в Лиге чемпионов поступили в продажу: где купить и какая цена

Стартовала продажа билетов на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" – "Динамо" Загреб. Поединок состоится 22 октября в Харькове на стадионе ОСК "Металлист".

Цена билетов начинается от 100 гривен, а максимальная стоимость – 7 тысяч гривен.

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Купить билеты можно:

– в кассах ОСК "Металлист" (ежедневно с 10:00 до 19:00);

– онлайн на shakhtar.com;

– в мобильном приложении Shakhtar (Google Play и App Store);

– в сети терминалов Alfapay (все станции метро Харькова);

– на сайтах-партнерах клуба internet-bilet.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и tickets.ua (билеты распечатать самостоятельно и взять с собой).

После победы в Италии над "Аталантой" следующий поединок для "горняков" станет определяющим в борьбе за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Сейчас "Шахтер" и хорватский клуб набрали по 3 очка и делят вторую строчку в группе C.