Билеты на матч "Шахтер" – "Динамо" в Лиге чемпионов поступили в продажу: где купить и какая цена

45 Читати новину українською
Билеты на матч "Шахтер" – "Динамо" в Лиге чемпионов поступили в продажу
Билеты на матч "Шахтер" – "Динамо" в Лиге чемпионов поступили в продажу / shakhtar.com

Стартовала продажа билетов на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" – "Динамо" Загреб. Поединок состоится 22 октября в Харькове на стадионе ОСК "Металлист".

Цена билетов начинается от 100 гривен, а максимальная стоимость – 7 тысяч гривен.

Читайте также: Пятов раскрыл секрет отбитого пенальти в матче с "Аталантой"

Купить билеты можно:

– в кассах ОСК "Металлист" (ежедневно с 10:00 до 19:00);

– онлайн на shakhtar.com;

– в мобильном приложении Shakhtar (Google Play и App Store);

– в сети терминалов Alfapay (все станции метро Харькова);

– на сайтах-партнерах клуба internet-bilet.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и tickets.ua (билеты распечатать самостоятельно и взять с собой).

После победы в Италии над "Аталантой" следующий поединок для "горняков" станет определяющим в борьбе за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Сейчас "Шахтер" и хорватский клуб набрали по 3 очка и делят вторую строчку в группе C.

blog_ava
Украина согласилась на формулу Штайнмайера: реакция Франции и Германии
сегодня
836
Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига чемпионов Шахтер
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Сказочная свеча и невероятный укороченный: видеообзор победного матча Свитолиной
сегодня 11:48 Сказочная свеча и невероятный укороченный: видеообзор победного матча Свитолиной
Михайло Гема 81
Александрия – Гент: анонс матча Лиги Европы
сегодня 09:20 Александрия – Гент: анонс матча Лиги Европы
Ігор Саджениця 29
"Минай" выбил "Волынь", "Мариуполь" одолел "Рух": результаты матчей 1/16 финала Кубка Украины
2 октября 19:58 "Минай" выбил "Волынь", "Мариуполь" одолел "Рух": результаты матчей 1/16 финала Кубка Украины
653
"Карпаты" представили проект "народной команды": новый стадион, объединение с другими клубами
2 октября 19:15 "Карпаты" представили проект "народной команды": новый стадион, объединение с другими клубами
114
Лига чемпионов: календарь матчей и турнирная таблица
2 октября 13:21 Лига чемпионов: календарь матчей и турнирная таблица
872
Новости
Больше новостей
Залиште відгук