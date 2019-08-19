Билеты на матч Украина – Нигерия в Днепре поступили в продажу: цена и где купить

10 сентября сборная Украины впервые за 10 лет проведет матч в Днепре. Соперником "сине-желтых" будет сборная Нигерии.

Билеты на матч Украина – Нигерия стоят от 150 до 400 гривен. При этом, пока что в продаже доступны билеты в сектора 11-23 (от угловых до центральных). Купить билеты на данный момент можно онлайн по ссылке.

Читайте также: Сборная Украины объявила состав на матчи против Литвы и Нигерии

Матч Украина – Нигерия состоится 10 сентября. Начало встречи на "Днепр-Арена" в 21:30, запускать зрителей начнут с 19:30.

Стоит добавить, что уже доступны билеты на матч сборной Украины в Харькове против Литвы 11 октября. Там стоимость от 50 до 500 гривен. Их тоже можно приобрести онлайн. Билеты на матч Украина – Португалия, который запланирован на 14 октября в Киеве, на данный момент не поступили в продажу.