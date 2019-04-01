Билеты на матчи Украина–Сербия и Украина–Люксембург на "Арене Львов" поступили в продажу: цена

Первые домашние матчи квалификации Евро-2020 национальная сборная команда Украины проведет во Львове: 7 июня сыграет с командой Сербии, а 10 июня – с Люксембургом.

С 1 апреля 2019 года у болельщиков есть возможность приобрести билеты отдельно на каждый матч, а также абонемент на два матча со скидкой 20%.

Читайте также: Скандал с натурализацией Мораеса: появились неожиданные подробности

Стоимость билетов на каждый из матчей стартует от 50 гривен. Места в вип-ложах – 800 гривен.

Билеты на матч Украина – Сербия

Билеты на матч Украина – Люксембург

Впервые у болельщиков появилась возможность выбирать места, используя технологию 3D-фотографий, загруженных на "Львов Арену", и при наведении курсора мыши на место есть возможность посмотреть, какой вид будет открываться на поле с выбранного места.

Пока билеты поступили в продажу онлайн. Продажа билетов в кассах стадиона начнется чуть позже.