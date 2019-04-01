Билеты на матчи Украина–Сербия и Украина–Люксембург на "Арене Львов" поступили в продажу: цена
Первые домашние матчи квалификации Евро-2020 национальная сборная команда Украины проведет во Львове: 7 июня сыграет с командой Сербии, а 10 июня – с Люксембургом.
С 1 апреля 2019 года у болельщиков есть возможность приобрести билеты отдельно на каждый матч, а также абонемент на два матча со скидкой 20%.
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Стоимость билетов на каждый из матчей стартует от 50 гривен. Места в вип-ложах – 800 гривен.
Билеты на матч Украина – Сербия
Билеты на матч Украина – Люксембург
Впервые у болельщиков появилась возможность выбирать места, используя технологию 3D-фотографий, загруженных на "Львов Арену", и при наведении курсора мыши на место есть возможность посмотреть, какой вид будет открываться на поле с выбранного места.
Пока билеты поступили в продажу онлайн. Продажа билетов в кассах стадиона начнется чуть позже.