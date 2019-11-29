Билеты на мегабой Джошуа – Руис стоят 320 тысяч гривен

В ночь с 7-го на 8 января в Саудовской Аравии состоится бой-реванш в супертяжелом весе между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF мексиканцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа.

По информации Champion.com.ua, билеты вблизи ринга стоят 50 тысяч саудовских риалов, что равняется 320 тысячам гривен. Или 13 333 доллара за билет.

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Для этого боя специально построили арену в Саудовской Аравии. Самые дешевые билеты (5 категория) на матч-реванш стоят 520 саудовских реалов, что равно 3 327 гривнам.

В июне 2019 года Руис неожиданно победил Джошуа в поединке, который состоялся на знаменитой арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке, и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO.

На счету 30-летнего Руиса 34 боя в профессиональном боксе, в которых он получил 33 победы и потерпел одно поражение. Его ровесник Джошуа получил 22 победы в 23 поединках.

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