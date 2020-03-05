Билодид и Харлан поддержали назначение Гутцайта главой Министерства спорта

Украинская дзюдоистка Дария Билодид и саблистка Ольга Харлан поддержали назначение Вадима Гутцайта главой Министерства молодежи и спорта Украины.

У своєму інстаграмі 19-річна Білодід написала, що Гутцайт – людина, яка є авторитетом для всього українського спорту.

"Новий міністр молоді та спорту – Вадим Гутцайт. Людина, яка є заслуженим авторитетом для всього українського спорту. Поважаю і бажаю удачі", – написала Білодід.

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Скріншот інстаграм-сторінки Білодід

Кандидатуру Вадима Гутцайта на посаду міністра спорту України подав новий прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Також кандидатуру Гутцайта підтримував Національний олімпійський комітет України (НОК).

Перед тим, як Гутцайт був призначений главою Міністерства молоді та спорту, його підтримала українська шаблістка Ольга Харлан.

"На нього можна ображатися, з ним можна лаятися, з ним важко, але з ним обов'язково доб'єшся результату. Багато в чому я досягла успіху завдяки Вадиму Гутцайту і хочу, щоб весь наш спорт реалізувався під його керівництвом", – написала Харлан у фейсбуці.

Депутат Верховної Ради Жан Беленюк також прокоментував те, що Міністерство молоді та спорту відновлено.

На думку борця, зроблено те, що вважали недоцільним та довгим процесом. "Дякую усій спортивній родині та вболівальникам українського спорту за підтримку та небайдужість!", – написав Беленюк у фейсбуці.

За словами депутата, попереду багато роботи. Також він побажав Гутцайту успіхів у роботі.

"Сподіваюсь, що у нього вийде підібрати професійну команду з людей, які мають авторитет у спортивному середовищі та відповідних працівників, які вже показали свій професіоналізм з питань молодіжної політики, і вже скоро ми побачимо реальні результати роботи", – додав Беленюк.