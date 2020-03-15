Билодид показала романтическое фото в постели
Известная во всем мире украинская дзюдоистка Дарья Билодид показала нежные фото в постели, которые сделала в Греции.
Спортсменка опубликовала фотографии на своей странице в Инстаграме.
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На фото Белодед позирует в розовой пижаме на белой постели.
Солнечное и позитивное утро,
– подписала фото спортсменка.
К слову, Дарья Билодид стала одной из лучших украинских спортсменов 2019 года.
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