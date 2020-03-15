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Билодид показала романтическое фото в постели

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Известная во всем мире украинская дзюдоистка Дарья Билодид показала нежные фото в постели, которые сделала в Греции.

Спортсменка опубликовала фотографии на своей странице в Инстаграме.

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На фото Белодед позирует в розовой пижаме на белой постели.

Солнечное и позитивное утро,
– подписала фото спортсменка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sunny and positive morning ️

A post shared by DARIA BILODID (@dariabilodid7) on

К слову, Дарья Билодид стала одной из лучших украинских спортсменов 2019 года.

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Автор: Екатерина Козачинская
Теги: Новости Спорта Спорт Дзюдо Дария Билодид
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