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Билодид показала стильный спортивный лук на фоне Эйфелевой башни

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Дария Билодид / instagram.com

Известная во всем мире украинская дзюдоистка Дария Билодид показала фото на фоне Эйфелевой башни.

Фотографию спортсменка опубликовала на своей странице в инстаграме.

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Там Билодид позирует в стильном спортивном луке: на ней розовое худи и черные спортивные штаны с лампасами. Образ подчеркивают шапка, высокие белые носки и классические белоснежные кроссовки. И хотя это необычный лук как для Эйфелевой башни, на спортсменке он выглядит очень гармонично.

Предварительно дзюдоистка рассказала, что ходила в парижский магазин Adidas и купила немало новых вещей для тренировок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Always happy to visit Paris️? magic city

A post shared by DARIA BILODID (@dariabilodid7) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thanks @adidas_combatsports for my new cloth and equipment for trainings #adidas #adidascombatsports

A post shared by DARIA BILODID (@dariabilodid7) on

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Автор: Екатерина Козачинская
Теги: Новости Спорта Спорт Стиль и мода Дзюдо Дария Билодид
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