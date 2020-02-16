Билодид показала стильный спортивный лук на фоне Эйфелевой башни
Известная во всем мире украинская дзюдоистка Дария Билодид показала фото на фоне Эйфелевой башни.
Фотографию спортсменка опубликовала на своей странице в инстаграме.
Читайте также: Белодед ярко победила на Grand Slam в Париже, одолев в финале чемпионку мира
Там Билодид позирует в стильном спортивном луке: на ней розовое худи и черные спортивные штаны с лампасами. Образ подчеркивают шапка, высокие белые носки и классические белоснежные кроссовки. И хотя это необычный лук как для Эйфелевой башни, на спортсменке он выглядит очень гармонично.
Предварительно дзюдоистка рассказала, что ходила в парижский магазин Adidas и купила немало новых вещей для тренировок.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии