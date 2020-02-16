Билодид показала стильный спортивный лук на фоне Эйфелевой башни

Известная во всем мире украинская дзюдоистка Дария Билодид показала фото на фоне Эйфелевой башни.

Фотографию спортсменка опубликовала на своей странице в инстаграме.

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Там Билодид позирует в стильном спортивном луке: на ней розовое худи и черные спортивные штаны с лампасами. Образ подчеркивают шапка, высокие белые носки и классические белоснежные кроссовки. И хотя это необычный лук как для Эйфелевой башни, на спортсменке он выглядит очень гармонично.

Предварительно дзюдоистка рассказала, что ходила в парижский магазин Adidas и купила немало новых вещей для тренировок.

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