Билодид показала стройные ноги в изысканном белом платье: яркое фото
Известная во всем мире Украинская дзюдоистка Дария Билодид показала изысканный образ, который подчеркивает ее спортивную фигуру.
Фото спортсменка опубликовала на своей странице в инстаграми.
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На фотографии Дария позирует в изящной белом платье на крыше дома. Бордовые туфли с ремешком на лодыжке удачно подчеркивают стройные и подкачанные ноги спортсменки.
Всем солнечного настроения,
– подписала фото Билодид.
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