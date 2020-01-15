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Билодид показала стройные ноги в изысканном белом платье: яркое фото

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Дария Билодид / Федерация дзюдо Украины

Известная во всем мире Украинская дзюдоистка Дария Билодид показала изысканный образ, который подчеркивает ее спортивную фигуру.

Фото спортсменка опубликовала на своей странице в инстаграми.

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На фотографии Дария позирует в изящной белом платье на крыше дома. Бордовые туфли с ремешком на лодыжке удачно подчеркивают стройные и подкачанные ноги спортсменки.

Всем солнечного настроения,
– подписала фото Билодид.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всем солнечного настроения️?️

A post shared by DARIA BILODID (@dariabilodid7) on

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Автор: Северин Трач
Теги: Новости Украины Спорт Новости Спорта Дзюдо Дария Билодид
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