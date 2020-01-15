Билодид показала стройные ноги в изысканном белом платье: яркое фото

Известная во всем мире Украинская дзюдоистка Дария Билодид показала изысканный образ, который подчеркивает ее спортивную фигуру.

Фото спортсменка опубликовала на своей странице в инстаграми.

Читайте также: Бех-Романчук засветила спортивную фигуру в ярком купальнике

На фотографии Дария позирует в изящной белом платье на крыше дома. Бордовые туфли с ремешком на лодыжке удачно подчеркивают стройные и подкачанные ноги спортсменки.

Всем солнечного настроения,

– подписала фото Билодид.