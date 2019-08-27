Биографии Стивена Джеррарда и Юргена Клоппа выйдут на украинском языке

Украинская компания Favorit Sport и издательство "Наш формат" готовят к печати две книги на украинском языке. Это будут биографии Стивена Джеррарда и Юргена Клоппа. Книги будут представлены уже в конце этого года.

Тема футбола – актуальная и обожаемая для многих. Но книг на украинском языке о легендарных футболистах и тренерах не так много. Издательство новых мемуаров и биографий – это с одной стороны возможность расширить тематический спектр украинских книг, а с другой – вдохновить украинскую аудиторию и стимулировать интерес к спорту как таковому, отмечают в издательстве "Наш формат".

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"Футбол родился в Англии, поэтому мы решили выбрать истории успеха Джеррарда и Клоппа. Мы верим, что история успеха этих двух легенд вдохновит. Такой социальный проект как украинское книгоиздательство – стратегически важен для нас и государства в целом", – комментирует директор по коммуникациям Favorit Sport Екатерина Машевская.

Юрген Клопп

Футбольный тренер, который самостоятельно перевернул все устоявшиеся в немецком футболе практики, и вернул дортмундскую "Боруссию" из забвения в чемпионы Бундеслиги и финал Лиги чемпионов. В книге, которую написал журналист Эльмар Невелинг, описана история Клоппа – всей его жизни на поле и вне его, а также проанализирована его тренерская гениальность. Сейчас Клопп тренирует "Ливерпуль", с которым в 2019 году выиграл Лигу чемпионов.

Стивен Джеррард

Бывший капитан "Ливерпуля" и сборной Англии. Всю свою карьеру, начиная с 1998 года, он провел на стадионе "Энфилд" вместе с "Ливерпулем". Лишь в 2015 году отправился в США. Но через год закончил карьеру и вернулся в родной клуб. Он сначала возглавил клубную академию, но впоследствии согласился на работу главным тренером в шотландском "Рейнджерс". В своих мемуарах футболист описывает свою игровую карьеру, подробно рассказывает о важнейших играх, а также об игроках и менеджерах, с которыми он работал.

Стоит добавить, что в Украине на украинском языке вышли две книги о футболистах – развесистые биографии Лионеля Месси и Криштиану Роналду.