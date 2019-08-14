Биография Александра Хацкевича: путь от футболиста до тренера "Динамо"

Белорусский специалист Александр Хакцевич возглавлял киевское "Динамо" в течении трех сезонов, однако, так и не смог достичь значительных успехов с клубом. 14 августа 2019 года он был уволен с поста главного тренера "бело-синих". Спорт24 предлагает вспомнить карьерный путь и личную жизнь Александра Хацкевича.

Биография Александра Хацкевича

Александр Хацкевич – бывший белорусский полузащитник, а ныне тренер. Родился 19 октября 1973 года в Минске.

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Игровая карьера юного Хацкевича начиналась в родном Минске. 16-летнего юношу зачислили в дублирующий состав местного "Динамо", и за два года Александр "дорос" до основного состава, за который выступал в первых чемпионатах независимой Беларуси – с 1992 до 1996 год. За это время четыре раза стал чемпионом страны и один раз (в 1994-м) завоевал Кубок Беларуси.

Карьера футболиста

В 1996 году Хацкевич перешел в киевское "Динамо", где прошли его лучшие годы в качестве игрока. После смерти многолетнего главного тренера "Динамо" Валерия Лобановского в мае 2002 года Хацкевич постепенно потерял место в основном составе.



Александр Хацкевич – футболист "Динамо" Киев

После карьеры в этой команде футболист начал доигрывать последние годы в разных командах. Сезон в Китае "Тяньцзинь Теда" и сезон в латвийской "Вента". Закончил карьеру игрока Хацкевич в родном минском "Динамо".

Хацкевич – семикратный чемпион Украины и четырехкратный обладатель Кубка страны в составе киевского "Динамо", четырехкратный чемпион Беларуси и обладатель Кубка страны в составе минского "Динамо". Признавался лучшим футболистом Беларуси 1998 и 2000 годов. За сборную страны провел 38 игр, забил 4 гола.

Связка Хацкевич – Белькевич

Александр Хацкевич пришел заниматься футболом практически вместе с Валентином Белькевичем, который стал лучшим футболистом десятилетия в Беларуси (1990-2000), но, к сожалению, внезапно покинул этот мир в 2014 году.

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Так что не будет преувеличением сказать, что эта знаменитая связка полузащитников, на которой долгие годы в значительной степени держалась игра минского и киевского "Динамо", а также сборной Беларуси, зародилась еще в детстве. Причем ребята отлично ладили не только на поле, но и за его пределами.



Валентин Белькевич и Александр Хацкевич / Фото: sport.glavred.info

Первый тренер Хацкевича и Белькевича Михаил Братченя так рассказывал о первых шагах в футболе своих воспитанников:

Сначала пришел Саша. И уже на первой тренировке я заметил, что потенциал в паренька есть. Это сразу видно, когда у человека есть талант. И не нужно ему здесь никаких раздражителей, давления. Просто нужно корректировать его работу, направлять ее в нужное русло.

У них совершенно разные характеры. Сашка более настырный, наглый, жесткий во всех отношениях. И целенаправленный: если что-то задумал, обязательно этого добьется. Заводной очень был, лидерские и бойцовские качества у него были развиты прекрасно. А вот Валик – мишень, скромный всегда был, однако свое "я" имел. Впрочем, на поле было видно, что мыслят они почти одинаково. Поэтому отношения у них складывались замечательно – конфликтов между собой не возникало.

Белькевич с Хацкевичем шли по жизни рука об руку с детской футбольной школы, и Александр еще около 10 лет назад об их дружбе как-то сказал так: "Валик знает меня лучше, чем жена, с которой мы женаты 16 лет. Ведь с Белькевичем мы знакомы уже 25".

Интересно, что когда Хацкевич и Белькевич повзрослели и, закончив игровые карьеры, стали тренерами, видение футбола у них осталось похожим. Различались разве что подходы к общению с подопечными.

Нетипичный Хацкевич

Во времена правления в сборной Беларуси строгого Георгия Кондратоева, улыбку на лице которого можно было видеть только по большим праздникам, в коллективе явно не хватало раскованности. Особенно это чувствовалось на фоне предшественника Бернда Штанге – он был горазд на выдумки по сплочению команды. Вероятно, скованность и мрачность в быту переносились и на поле, где белорусские футболисты при Кондратьеве часто чувствовали себя не в своей тарелке.

Александр Хацкевич, будучи игроком, был не только заводилой на поле, но мог почудить и за его пределами.

Ходит байка о том, что во время выступления за молодежную сборную он однажды похитил автопогрузчик с олимпийской базы сборной Польши. Вместе с еще двумя игроками он намеревался проехать 60 километров до Варшавы за "догонкой", чтобы отпраздновать победу.

Тренерская деятельность

Свою тренерскую карьеру он начал в родном минском клубе, где занимал позицию играющего тренера. В этом же году он возглавил национальную юношескую сборную Белоруссии. С июля 2008-го был главным коучем футбольного белорусского клуба "Витебск".



Александр Хацкевич в молодости

Тренерская карьера в Украине началась с места помощника главного тренера в национальной сборной Украины. С 2010-го по 2014-й возглавлял молодежную команду "бело-синих" (Киев).

4 декабря 2014 года специалист возвращается в Беларусь и возглавляет национальную сборную Беларуси. Проработав до 2016-го на этом посту был уволен 6 декабря. За время работы наставником сборная сыграла в рамках отбора к ЧМ-2018 c Францией (ничья), Люксембургом (ничья), Голландией (поражение) и Болгарией (поражение).

"Динамо" при Хацкевиче

2 июня 2017 года "Динамо" Киев огласило о назначении главным тренером команды Александра Хацкевича.

"Динамо" при Александре Хацкевиче провело 30 юбилейных еврокубковых матчей: 11 побед, 11 ничьих и 8 поражений разница мячей 44-43.

Со времени прихода на пост главного тренера киевлян, белорус только дважды выиграл Суперкубок Украины, но так и не стал триумфатором чемпионата или Кубка Украины.

14 августа 2019 года Александр Хацкевич был официально уволен с поста главного тренера киевского "Динамо". Вместе с ним уволен весь тренерский штаб первой команды.

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Увольнение Хацкевича произошло после того, как киевляне не сумели продолжить борьбу в Лиге чемпионов и вылетели в квалификации по итогам противостояния с "Брюгге".

Личная жизнь Александра Хацкевича

Женат на Илоне Хацкевич уже более 20 лет. Пара воспитывает двух сыновей – Артема и Владислава.



Семья Александра Хацкевича

С женой Илоной он познакомился в кино, а познакомила их лучшая подруга Илоны. Александр тогда только вернулся из юношеской сборной СССР и пришел на встречу в красивом спортивном костюме. Как потом шутил Хацкевич, он выбрал костюм сборной СССР, чтобы произвести впечатление на девушку.

Несмотря на специфику профессии, Александр Хацкевич пытается по максимуму уделять время родным и близким: "Семья для меня – это все! Большую часть свободного времени отдаю жене и детям, а потом рыбалка, КВН и все остальное".