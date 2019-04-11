Битва абсолютных чемпионов, – Джошуа хочет бой против Усика

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF, WBO в тяжелом весе британец Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) один из следующих боев планирует провести против украинца Александра Усика (16-0, 12 КО). При этом это может быть чемпионский бой для украинца.

Однако перед боем против Усика, Джошуа планирует провести как минимум два боя. 1 июня он проведет первый бой в США – на арене Madison Square Garden встретится с Джарреллом Миллером (23-0-1, 20 КО). И после боя против Миллера, Джошуа хочет провести бой против Деонтея Уайлдера (40-0-1, 39 КО). Последний является чемпионом мира по версии WBC в тяжелом весе. Только после победы над американцем, Джошуа будет абсолютным чемпионом мира.

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"Все круто, ведь я буду драться с Миллером, Уайлдер с Бризилом, Фьюри со Шварцем, Усик с Такамом. Диллиан Уайт также проведет свой следующий бой. Супертяжелый дивизион ожил. Он переживает настоящий бум. Будет круто, если потом я проведу бой с Уайлдером за звание абсолютного чемпиона мира. А потом я бы мог встретиться с Усиком. Получился бы бой абсолютного чемпиона хэвивейта против абсолютного чемпиона крузервейта. Это было бы просто невероятно", – заявил Энтони Джошуа.

Относительно боев, о которых вспоминает Джошуа, то 18 мая чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе американец Дионтей Уайлдер (40-0-1, 39 КО) встретится с обязательным претендентом Домиником Бризилом (20-1, 18 КО). 25 мая уже бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте украинец Александр Усик в Оксон-Хилле дебютирует в хевивейте в бою с камерунцем Карлосом Такамой (36-5-1, 28 КО). 15 июня в Лас-Вегасе британец Тайсон Фьюри (27-0-1, 19 КО) сразится с боксером из Германии Томом Шварцу (24-0, 16 КО).

Что такое хэвивейт и крузервейт? И кто такие абсолютные чемпионы мира?Весовые категории в боксе. Вес каждого боксера не должен превышать верхную границу. Хэвивейт (Heavyweight) – тяжелая весовая категория – свыше 90,72 кг (200 фунтов). Крузервейт (Cruiserweight) – первый тяжелый вес – до 90,72 килограмма.



Чтобы стать абсолютным чемпионом мира, надо обладать чемпионскими поясами в своей весовой категории по версиям WBA, WBC, IBF и WBO. Такими поясами владел Александр Усик в первом тяжелом весе. Но после перехода в тяжелую весовую категорию и отказа от защиты своих титулов в крузервейте, он потерял титул абсолютного чемпионат мира.