Битва абсолютных чемпионов, – Джошуа хочет бой против Усика

75 Читати новину українською
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа / RingSide24

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF, WBO в тяжелом весе британец Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) один из следующих боев планирует провести против украинца Александра Усика (16-0, 12 КО). При этом это может быть чемпионский бой для украинца.

Однако перед боем против Усика, Джошуа планирует провести как минимум два боя. 1 июня он проведет первый бой в США – на арене Madison Square Garden встретится с Джарреллом Миллером (23-0-1, 20 КО). И после боя против Миллера, Джошуа хочет провести бой против Деонтея Уайлдера (40-0-1, 39 КО). Последний является чемпионом мира по версии WBC в тяжелом весе. Только после победы над американцем, Джошуа будет абсолютным чемпионом мира.

Читайте также: Британский боксер, который попортил нервы Кличко, оценил шансы Усика в новой весе

"Все круто, ведь я буду драться с Миллером, Уайлдер с Бризилом, Фьюри со Шварцем, Усик с Такамом. Диллиан Уайт также проведет свой следующий бой. Супертяжелый дивизион ожил. Он переживает настоящий бум. Будет круто, если потом я проведу бой с Уайлдером за звание абсолютного чемпиона мира. А потом я бы мог встретиться с Усиком. Получился бы бой абсолютного чемпиона хэвивейта против абсолютного чемпиона крузервейта. Это было бы просто невероятно", – заявил Энтони Джошуа.

Относительно боев, о которых вспоминает Джошуа, то 18 мая чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе американец Дионтей Уайлдер (40-0-1, 39 КО) встретится с обязательным претендентом Домиником Бризилом (20-1, 18 КО). 25 мая уже бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте украинец Александр Усик в Оксон-Хилле дебютирует в хевивейте в бою с камерунцем Карлосом Такамой (36-5-1, 28 КО). 15 июня в Лас-Вегасе британец Тайсон Фьюри (27-0-1, 19 КО) сразится с боксером из Германии Томом Шварцу (24-0, 16 КО).

Что такое хэвивейт и крузервейт? И кто такие абсолютные чемпионы мира?Весовые категории в боксе. Вес каждого боксера не должен превышать верхную границу. Хэвивейт (Heavyweight) – тяжелая весовая категория – свыше 90,72 кг (200 фунтов). Крузервейт (Cruiserweight) – первый тяжелый вес – до 90,72 килограмма.

Чтобы стать абсолютным чемпионом мира, надо обладать чемпионскими поясами в своей весовой категории по версиям WBA, WBC, IBF и WBO. Такими поясами владел Александр Усик в первом тяжелом весе. Но после перехода в тяжелую весовую категорию и отказа от защиты своих титулов в крузервейте, он потерял титул абсолютного чемпионат мира.

blog_ava
Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
сегодня
19150
Теги: Спорт Новости Спорта Александр Усик Бокс
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Я оставил команду на хорошей ноте, чемпионов Европы, которые победили всех, – Дмитрий Сосновский
сегодня 16:15 Я оставил команду на хорошей ноте, чемпионов Европы, которые победили всех, – Дмитрий Сосновский
Станіслав Безушко 39
Энтони "Миллион долларов" Кролла – что известно о следующем сопернике Василия Ломаченко
10 апреля 16:30 Энтони "Миллион долларов" Кролла – что известно о следующем сопернике Василия Ломаченко
Михайло Гема 126
Милевский заявил, что победа Зеленского на выборах станет грандиозным событием
сегодня 14:41 Милевский заявил, что победа Зеленского на выборах станет грандиозным событием
225
"Аякс" сыграл вничью с "Ювентусом" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов: видео
сегодня 08:20 "Аякс" сыграл вничью с "Ювентусом" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов: видео
204
"Барселона" минимально победила "Манчестер Юнайтед" на выезде: видео
сегодня 07:40 "Барселона" минимально победила "Манчестер Юнайтед" на выезде: видео
394
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук