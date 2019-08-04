Битый Кличком Арреола установил невероятный рекорд в поединке с польским боксером: видео

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Битый Кличком Арреола установил невероятный рекорд в поединке с польским боксером
Битый Кличком Арреола установил невероятный рекорд в поединке с польским боксером / twitter.com/BoxingNewsED

В бою между американцем боксером Крисом Арреолой и поляком Адамом Ковнацки, который состоялся 3 августа в Бруклине (США), был установлен невероятный рекорд. На двоих боксеры выполнили рекордное количество ударов.

Проект компьютеризированной системы Compubox обнародовал подробную статистику выполненных и точных ударов в поединке в супертяжелом весе.

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Выяснилось, что боксеры вместе выбросили 2172 удара и попали 667 ударами. Оба числа – рекордные для супертяжей.

Прошлый рекорд по нанесенным ударам принадлежал участникам боя Дэвид Туа – Дэвид Айзон – 650 точных ударов. Этот бой состоялся еще в 1996 году и победил Туа.

В поединке между Арреолой и Ковнацки победу единогласным решением судей одержал польский боксер.

Крис Арреола хорошо известный украинским болельщикам бокса. 26-го августа 2009 года Крис сражался против легендарного украинского боксера Виталия Кличко.

Поединок был очень изнурительным и боксеры не преодолели всю дистанцию (12 раундов). После 10-го раунда Арреола отказался продолжать бой. Это была вторая защита пояса WBC для Кличко после его возвращения.

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Бокс
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