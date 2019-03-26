Битый Кличком боксер страстно поцеловал журналистку после победы: видео

Болгарский боксер Кубрат Пулев, который выступает в супертяжелом весе, после своей победы над румыном Богданом Дину отличился интересными действиями.

После поединка болгарин давал комментарий журналистке Vegas Sports Daily Дженни Суше. В конце разговора она спросила Пулева о возможном бое против британца Тайсона Фьюри, после чего боксер неожиданно поцеловал ее в губы.

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Сама журналистка назвала такой поступок Пулева "немного неуклюжим и странным", в то время, как ее издание Vegas Sports Daily потребовало от боксера подробного объяснения своего поступка.

Пулев пока никак не комментировал эту ситуацию.

Отметим, что 15 ноября 2014 года Пулев сражался против украинского экс-боксера Владимира Кличко и проиграл нокаутом. Поражение от Кличко пока единственное в пассиве болгарина. Другие 27 боев он выиграл.

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