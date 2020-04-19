Битый Усиком Гассиев рассказал, как вышел в ринг против Кличко

Российский боксер Мурат Гассиев спарринговал с украинцем Владимиром Кличко. Спарринг между боксерами состоялся в США, когда Кличко еще был профессиональным боксером.

В интервью промоутерской компании RCC Boxing Мурат Гассиев рассказал, что ничего не мог сделать с легендарным джебом украинца, информирует vRINGe.

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"Да, с Владимиром Кличко тоже спарринговал. Эти спарринги были в Майами. Это был 2014-2015 год. Мы поехали в Майами и неделю спарринговали.

Очень трудно было с ним боксировать. Как говорят, его "скучный джеб"... Так вот он мне доставлял кучу проблем. Мне было очень проблематично с ним справиться", – рассказал Мурат.

Что такое джеб?Это длинный прямой удар, который выполняется ближней относительно соперника рукой. Во время удара рука, полностью разгибаясь, выбрасывается вперед, в цель. В момент удара вес тела переносится на ближнюю относительно соперника ногу; кулак держится в горизонтальном положении. Джеб наносят в корпус и в голову.

Джеб был козырным ударом Владимира Кличко и стал важным элементом стратегии боксера на поединках.

Украинец часто использовал этот удар и выманивал им соперников. Кроме того, джеб Кличко отличался мощностью.

Что известно о Гассиеве?Профессиональный российский боксер, бывший чемпион мира в первом тяжелом весе. В финале Всемирной боксерской суперсерии проиграл Александру Усику.

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