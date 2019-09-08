Бьянка Андрееску одолела Серену Уильямс в финале US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс в финале US Open уступила Бьянке Андрееску в двух сетах. Для 19-летней канадки эта победа стала первой на турнирах "Большого шлема".

Встреча длилась 1 час и 41 минуту и завершилась в пользу 15-й ракетки мира с результатом 6:3, 7:5.

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К финалу Серена проиграла всего три гейма на своей подаче в шести матчах, в финале – целых шесть.

В начале года Андрееску занимала 152 позицию в мировом рейтинге, с понедельника она войдет в топ-5, а также будет четвертой в чемпионской гонке, по результатам которой будет определено восемь лучших теннисисток сезона, которые сыграют на Итоговом турнире в Шэньчжэне.