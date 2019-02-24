Бё получил очередное золото чемпионата Европы, Ткаленко только 15-й

В Минске официально завершился чемпионат Европы для мужчин. Состоялась мужская гонка преследования, победу в которой одержал норвежец Тарьей Бё.

Норвежец на четырех огневых рубежах допустил одну ошибку и продемонстрировал великолепную скорость. Этого оказалось достаточно, чтобы на 28 секунд опередить Матвея Елисеева. Россиянин довольствовался вторым местом.

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На подиум также попал еще один норвежец – Ховард Бугетвейт. Он проиграл победителю 54 секунды.

Лучшим из украинцев оказался Руслан Ткаленко. С тремя промахами он финишировал на 15 месте. На 27 позиции завершил гонку Артем Прима, в его пассиве 3 промаха на стрельбе. Худший результат у Сергея Семенова – 37-е место.

Таким образом украинские биатлонисты так и не смогли получить какие-то медали на чемпионате Европы и уже в ближайшее время будут выступать на чемпионате мира в Швеции.

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