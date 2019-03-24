Бё выиграл масс-старт в Холменколлене и получил все хрустальные глобусы, Пидручный – 19-й

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Йоханнес Тингнес Бё
Йоханнес Тингнес Бё / twitter.com/jajohnson51

Норвежец Йоханнес Тингнес Бё выиграл масс-старт в норвежском Холменколлене в рамках 9-го этапа Кубка мира по биатлону, который стал последним в этом сезоне.

Бё отлично отработал на четырех огневых рубежах и показал, как всегда, превосходную скорость. Это стало залогом успеха норвежца, который получил 13-ую индивидуальную медаль за сезон. Кроме того, Бё выиграл хрустальные глобусы во всех дисциплинах.

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На втором месте финишировал немецкий биатлонист Арнд Пайффер, который тоже не допустил ни одного промаха, однако был медленнее Бё. Третье место в активе еще одного немца – Бенедикта Долля.

Дмитрий Пидручный, который единственный в масс-старте представлял Украину, финишировал 19-м. Дмитрий чисто преодолел три огневых рубежа и допустил только одну ошибку на последней стойке.

Отметим, что масс-старт среди женщин выиграла представительница Швеции Ханна Эберг. Также по результатам той гонки Доротея Вирер впервые в карьере выиграла Большой хрустальный глобус.

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Теги: Спорт Новости Спорта Новости биатлона Дмитрий Пидручный
Источник: 24 Канал
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