Бё выиграл масс-старт в Холменколлене и получил все хрустальные глобусы, Пидручный – 19-й

Норвежец Йоханнес Тингнес Бё выиграл масс-старт в норвежском Холменколлене в рамках 9-го этапа Кубка мира по биатлону, который стал последним в этом сезоне.

Бё отлично отработал на четырех огневых рубежах и показал, как всегда, превосходную скорость. Это стало залогом успеха норвежца, который получил 13-ую индивидуальную медаль за сезон. Кроме того, Бё выиграл хрустальные глобусы во всех дисциплинах.

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Perfection from @7ohannesbo who seals his record-breaking season with a 20/20 performance in the final competition of the winter! #HOL19



Watch the last mass start live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/ymocPh9Taj — IBU World Cup (@IBU_WC) 24 марта 2019 г.

На втором месте финишировал немецкий биатлонист Арнд Пайффер, который тоже не допустил ни одного промаха, однако был медленнее Бё. Третье место в активе еще одного немца – Бенедикта Долля.

Дмитрий Пидручный, который единственный в масс-старте представлял Украину, финишировал 19-м. Дмитрий чисто преодолел три огневых рубежа и допустил только одну ошибку на последней стойке.

Отметим, что масс-старт среди женщин выиграла представительница Швеции Ханна Эберг. Также по результатам той гонки Доротея Вирер впервые в карьере выиграла Большой хрустальный глобус.

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