БК "Черкасские Мавпы" удержали преимущество в поединке четвертьфинала Суперлиги

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Баскетбольный клуб "Черкасские Мавпы" не спешит уступать трон и обыграл "Запорожье".

Действующий чемпион Украины БП "Черкасские мавпы" продолжает защищать свой титул.

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Во втором поединке четвертьфинала Суперлиги мавы дома обыграли "Запорожье" и сравняли счет в серии.

Черкаські мавпи
БП "Черкасские Мавпы"

Решающей в матче стала третья четверть. Ее хозяева выиграли с разницей в 16 очков и удержали преимущество. В итоге 101:91 и 1:1 в серии. Решающий матч первого апреля состоится в Запорожье.

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Теги: Спорт БК Черкасськие Мавпы Баскетбол
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