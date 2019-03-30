БК "Черкасские Мавпы" удержали преимущество в поединке четвертьфинала Суперлиги
Баскетбольный клуб "Черкасские Мавпы" не спешит уступать трон и обыграл "Запорожье".
Действующий чемпион Украины БП "Черкасские мавпы" продолжает защищать свой титул.
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Во втором поединке четвертьфинала Суперлиги мавы дома обыграли "Запорожье" и сравняли счет в серии.
БП "Черкасские Мавпы"
Решающей в матче стала третья четверть. Ее хозяева выиграли с разницей в 16 очков и удержали преимущество. В итоге 101:91 и 1:1 в серии. Решающий матч первого апреля состоится в Запорожье.
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