Благодарим за все, Слава Украине, – как легионер "Динамо" Че Че попрощался с клубом и фанатами

Бразильский полузащитник Че Че даже год не провел в составе киевского "Динамо". Но после возвращения в Бразилию, игрок не забыл поблагодарить "Динамо" и фанатов киевского клуба за время, которое провел в Украине.

Ого! Спокойно мог крикнуть Бэйлу: "Эй, малыш, дай мне пас!" – звезда "Динамо"

Че Че выложил у себя в Instagram фото с матча против "Челси" в Лиге Европы.

"Спасибо всем поклонникам "Динамо". Хоть далеко, вы останетесь вечно в моем сердце. Спасибо за все. Слава Украине!", – подписал фотографии Че Че.

Многим игрокам "Динамо" понравился этот пост бразильца.

Че Че перешел из "Динамо" в бразильский "Сан-Паулу" 1 апреля, в последний день трансферного окна в Бразилии. По информации Globo, за переход Че Че "Динамо" хотело получить 5,2 миллиона евро. В такую сумму обошелся киевлянам переход Че Че прошлым летом.

Напомним, в "Динамо" бразилец перешел летом 2018 года из "Палмейраса", и с того времени провел за первую команду 16 официальных матчей (9 в чемпионате УПЛ, 1 в Кубке Украины, 1 в Суперкубке Украины, 1 в квалификации Лиге чемпионов и 4 в Лиге Европы). В этих матчах он отметился одним результативным пасом. В последнее время Че Че играл только за дубль "Динамо".