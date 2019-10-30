Блогеры обнаружили доказательства подкупа чиновников ФИФА для проведения ЧМ-2018 в России

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ЧМ-2018 в России
ЧМ-2018 в России

Оргкомитет "Россия-2018" при выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2018 года рассматривал возможность подкупа чиновников ФИФА.

Телеграм-канал Black Mirror обнаружил во взломанной переписке экс-главы департамента культуры Москвы Сергея Капкова свидетельства возможного подкупа функционеров Международной федерации футбола (ФИФА) с целью получения РФ права на проведение ЧМ-2018.

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Во вторник, 29 октября, опубликовано, в частности, датированное 15 марта 2010 года письмо заместителя гендиректора оргкомитета "Россия-2018" Александра Джорджадзе, в котором содержится досье на каждого члена исполкома ФИФА.

В файле, который содержался в рассылке, была личная информация о членах исполкома ФИФА и возможные методы воздействия на них, чтобы добиться их благосклонности перед выбором страны-хозяйки ЧМ.

Так, в документе сказано, что голос Франца Беккенбауэра можно получить за "щедрое вознаграждение консультационных услуг" его советника, что оценивается в 3 млн евро и еще 1,5 млн евро в случае победы российской заявки.

Достичь склонности Мишеля Платини можно через "влияние на мощных коммерческих партнеров УЕФА". На Йозефа Блаттера можно повлиять через его племянника, компания которого владеет телевизионными правами ФИФА. Голос британца Джеффа Томпсона можно получить за ценные подарки его жене, а выйти на американца Чака Блейзера можно через Романа Абрамовича. Голоса других членов исполкома ФИФА предлагается получить простым подкупом, в некоторых случаях – прямым.

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В другом письме делается акцент на том, что "необходимо установить контакт с доверенными лицами членов исполкома, а также определить в российской бизнес-элите лиц, чьи коммерческие интересы пересекаются с интересами членов исполкома, так как некоторые из них являются крупными бизнесменами".

Чемпионат мира-2018 по футболу в России21-й чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Мундиаль проводился на 12 стадионах в 11 российских городах. Это первый чемпионат мира по футболу, на котором использовалась система VAR. Победу в турнире праздновала сборная Франции, которая обыграла в финале сборную Хорватии (4:2).

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Теги: Спорт Футбол Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости России ФИФА Новости Спорта
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