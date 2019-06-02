Блохин на инвалидной коляске посетил финал Лиги Европы: стала известна причина (видео)

17 Читати новину українською
Олег Блохин перенес операцию
Олег Блохин перенес операцию

Легендарный в прошлом футболист киевского "Динамо" Олег Блохин посетил финал Лиги Европы. На стадионе в Баку он передвигался в инвалидной коляске.

Как стало известно Sport Arena, Олег Блохин недавно перенес операцию. У него возникли проблемы со спиной – нужно было хирургическое вмешательство по поводу грыжи. Операция прошла успешно. Сейчас у Олега Блохина процесс восстановления, а врачи рекомендовали дозировать нагрузку при ходьбе.

Именно по этой причине на финальном матче Лиги Европы в Баку, в котором "Челси" разгромил "Арсенал", Блохин был в инвалидном кресле.

Читайте также: Футболист "Челси" Педро установил уникальное достижение: не обошлось без "Шахтера" и Коноплянки

Видео Олега Блохина в инвалидной коляске

 

blog_ava
Станет ли Саакашвили премьер-министром: в партии "Слуга народа" дали ответ
сегодня
880
Теги: Футбол Спорт Лига Европы Олег Блохин
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании: детали истории
сегодня 16:33 Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании: детали истории
81
Почему обнаженная девушка на финале Лиги чемпионов – это не очень хорошо
сегодня 13:20 Почему обнаженная девушка на финале Лиги чемпионов – это не очень хорошо
Ігор Саджениця 369
Известный украинский боксер жестко нокаутировал экс-чемпиона мира: видео
сегодня 10:01 Известный украинский боксер жестко нокаутировал экс-чемпиона мира: видео
280
Невероятные эмоции игроков "Ливерпуля" после победы в Лиге чемпионов: фото
сегодня 02:32 Невероятные эмоции игроков "Ливерпуля" после победы в Лиге чемпионов: фото
166
Супрун объяснила, почему полезно смотреть футбол и болеть за любимую команду
1 июня 23:30 Супрун объяснила, почему полезно смотреть футбол и болеть за любимую команду
93
Новости
Больше новостей
Залиште відгук