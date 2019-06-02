Блохин на инвалидной коляске посетил финал Лиги Европы: стала известна причина (видео)
Легендарный в прошлом футболист киевского "Динамо" Олег Блохин посетил финал Лиги Европы. На стадионе в Баку он передвигался в инвалидной коляске.
Как стало известно Sport Arena, Олег Блохин недавно перенес операцию. У него возникли проблемы со спиной – нужно было хирургическое вмешательство по поводу грыжи. Операция прошла успешно. Сейчас у Олега Блохина процесс восстановления, а врачи рекомендовали дозировать нагрузку при ходьбе.
Именно по этой причине на финальном матче Лиги Европы в Баку, в котором "Челси" разгромил "Арсенал", Блохин был в инвалидном кресле.
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Видео Олега Блохина в инвалидной коляске
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