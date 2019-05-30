Блохин посетил финал Лиги Европы в инвалидной коляске: видео

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Олег Блохин
Олег Блохин / Фото из открытых источников

Легендарный украинский футболист Олег Блохин посетил финал Лиги Европы между лондонским "Челси" и "Арсеналом".

Обладатель "Золотого мяча" прибыл на Олимпийский стадион в Баку на инвалидной коляске, сообщает издание "Советский спорт".

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Издание сообщает, что это связано с тем, что Блохин сильно хромает.

Олег Блохин – один из лучших советских футболистов в Украине, провел 432 матча за "Динамо" и забил 215 голов. Также выступал за австрийский "Форвертс" и кипрский "Арис".

В качестве тренера работал с рядом греческих клубов, возглавлял ФК Москва и киевское "Динамо", а главным достижением для Блохина стал выход сборной Украины в 1/4 финала чемпионата мира 2006 года в Германии.

В финале Лиги Европы "Челси" победил "Арсенал" со счетом 4:1, лишив команду Унаи Эмери возможности выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Олег Блохин
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