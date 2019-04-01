Блок-шот украинского баскетболиста стал украшением в чемпионате Испании: видео
Команды украинских баскетболистов Вячеслава Кравцова и Артема Пустового одержали победы в рамках чемпионата Испании.
"Барселона" Пустового на своем паркете разгромила "Манресу", а "Фуэнлабрада" Кравцова оказалась сильнее "Мурсии".
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Барселона – Манреса 107:71 (32:14, 27:16, 18:19, 30:22)
Уже в первой четверти баскетболисты "Барселоны" захватили инициативу и повели в счете. На большой перерыв хозяева паркета пошли с комфортным преимуществом +29.
Все, что удалось гостям, – это выиграть третью четверть. В последней четверти баскетболисты "Барселоны" довели матч до логической победы.
Украинец Пустовой набрал 10 очков, а также сделал 3 подбора. Сейчас "Барселона" лидирует в чемпионате Испании.
Фуэлабрада – Мурсия 101:93 (18:24, 27:23, 31:24, 25:22)
Достаточно напряженным матч был между "Фуэнлабрадой" и "Мурсией". Гости довольно уверенно выиграли первую четверть и заставили хозяев отыгрываться. К большому перерыву "Фуэнлабрада" сократила отставание до двух очков.
После перерыва доминировать начали игроки "Фуэнлабрады", которые не только отыгрались, но и ушли в отрыв. "Мурсии" удалось только сократить отставание до 8 очков.
Украинец Кравцов набрал 12 очков и сделал 4 подбора. Также он сделал два блок-шота, один из которых оказался чрезвычайно эффектным.
Команда Кравцова в турнирной таблице только на 13 месте.
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