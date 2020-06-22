Скоропостижно скончалась сербская спортсменка Бобана Момчилович-Величкович. Женщина умерла на 31-м году жизни после родов.

Об этом сообщает пресс-служба Сербской федерации стрелкового спорта.

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Причиной смерти спортсменки стали осложнения при родах. Смерть наступила через несколько недель после родов.

Биография Момчилович-Величкович

Бобана занималась стрельбой из пневматического пистолета. В течение десяти лет она входила в сборную Сербии.

На последнем чемпионате Европы в феврале этого года она завоевала две золотые медали – личную и в составе команды.

Величкович начала заниматься стрельбой из пневматического пистолета в девять лет.

Впервые приняла участие в крупных соревнованиях в 2007 году. На чемпионате Европы завоевала бронзовую медаль среди юниоров.

Через три года она стала чемпионкой Европы, двумя годами позже вновь подтвердила свое лидерство.

Спортсменка дважды участвовала в Олимпийских играх – в Лондоне в 2012 году и в Рио-де-Жанейро в 2016-м. В столице Бразилии она заняла седьмое место на соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета.

Момчилович-Величкович является чемпионкой мира 2014 года в командной стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.