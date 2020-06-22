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Фото дня: фанаты "Зари" арендовали подъемный кран, чтобы посмотреть матч против "Десны"
сегодня , 12:45 Фото дня: фанаты "Зари" арендовали подъемный кран, чтобы посмотреть матч против "Десны"
Юрій Семенюк
ПФК "Львов" официально уволил главного тренера
сегодня , 09:42 ПФК "Львов" официально уволил главного тренера
Михайло Гема
Американец Блейдс сильно избил россиянина в главном поединке UFC: яркое видео
21 июня , 12:19 Американец Блейдс сильно избил россиянина в главном поединке UFC: яркое видео
Софія Кулай