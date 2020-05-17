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Боец UFC безжалостно нокаутировал соперника ударом ногой: видео

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Алістар Оверім – Уолт Харріс
Алістар Оверім – Уолт Харріс / twitter.com/ESPNStatsInfo

В субботу, 16 мая, в Джексонвилле, штат Флорида (США) прошел очередной турнир UFC. В рамках главного события UFC Fight Night 172 сошлись Алистар Оверим и Уолт Харрис.

Ветеран UFC Алістар Оверім здобув перемогу над Уолтом Харрісом. 40-річний боєць здобув дострокову перемогу в другому раунді, повідомляє 24 канал.

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У другому раунді Оверім влучив у голому Харріса потужним ударом ногою. Після цього Уолт пропустив лівий боковий та почав падати на канвас.

Оверім кинувся добивати суперника. Тільки рефері поєдинку врятував Уолта від жорсткого побиття. Оверім здобув перемогу технічним нокаутом.

Дивіться відео технічного нокауту

Для досвідченого Оверіма це 46 перемога у 64 поєдинках. Ще 18 боїв він програв.

Натомість у кар'єрі 36-річного Харріса це вже восьма невдача. 13 боїв американець виграв.

останні бої ufc

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Автор: Михаил Гема
Теги: MMA Смешанные единоборства Новости Спорта Спорт
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