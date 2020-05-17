Боец UFC безжалостно нокаутировал соперника ударом ногой: видео

В субботу, 16 мая, в Джексонвилле, штат Флорида (США) прошел очередной турнир UFC. В рамках главного события UFC Fight Night 172 сошлись Алистар Оверим и Уолт Харрис.

Ветеран UFC Алістар Оверім здобув перемогу над Уолтом Харрісом. 40-річний боєць здобув дострокову перемогу в другому раунді, повідомляє 24 канал.

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У другому раунді Оверім влучив у голому Харріса потужним ударом ногою. Після цього Уолт пропустив лівий боковий та почав падати на канвас.

Оверім кинувся добивати суперника. Тільки рефері поєдинку врятував Уолта від жорсткого побиття. Оверім здобув перемогу технічним нокаутом.

Дивіться відео технічного нокауту

Alistair Overeem (+120) backers cash their bets #UFCFlorida pic.twitter.com/DIOIIP5KC3 — Nitrogen Sports (@NitrogenSports) May 17, 2020

Для досвідченого Оверіма це 46 перемога у 64 поєдинках. Ще 18 боїв він програв.

Натомість у кар'єрі 36-річного Харріса це вже восьма невдача. 13 боїв американець виграв.

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