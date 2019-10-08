Боец ММА Бекзод Нурматов умер после боя против россиянина в Чечне
27-летний узбекский боец ММА Бекзод Нурматов умер от травм, полученных в поединке против россиянина Беслана Исаева.
Бой состоялся в пятницу, 4 октября, в столице Чечни Грозном на Absolute Championship Akhmat 100, сообщает ТАСС. Он продлился все три раунда по пять минут. Победу раздельным решением судей одержал Беслан Исаев.
Читайте также: Россия экстрадировала в Украину кикбоксера, подозреваемого в убийстве
По данным организаторов мероприятия, Бекзод Нурматов пропустил сильный удар в конце боя, его бровь была рассечена. После боя у Нурматова произошел инсульт, его отвезли в больницу. Боец впал в кому и умер через три дня, в ночь на 7 октября.
Видео боя Бекзота Нурматова и Беслана Исаева
Во вторник, 8 октября, его тело должны доставить на Родину. Тогда же и произойдут похороны.
Бекзод Нурматов на профессиональном ринге провел 13 поединков, в 11 из которых одержал победу. Ему было 27 лет.
Выбор редакции
-
Депутаты хотят ввести новый налог на развитие спорта: кто будет платить и сколько7 октября , 15:24
-
Свитолина покинула топ-тройку рейтинга WTA, но сохраняет шансы сыграть на Итоговом турнире7 октября , 14:58
-
Бех-Романчук принес Украине вторую медаль чемпионата мира по легкой атлетике6 октября , 21:15