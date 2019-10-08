Боец ММА Бекзод Нурматов умер после боя против россиянина в Чечне

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Бекзод Нурматов умер после боя
Бекзод Нурматов умер после боя

27-летний узбекский боец ММА Бекзод Нурматов умер от травм, полученных в поединке против россиянина Беслана Исаева.

Бой состоялся в пятницу, 4 октября, в столице Чечни Грозном на Absolute Championship Akhmat 100, сообщает ТАСС. Он продлился все три раунда по пять минут. Победу раздельным решением судей одержал Беслан Исаев.

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По данным организаторов мероприятия, Бекзод Нурматов пропустил сильный удар в конце боя, его бровь была рассечена. После боя у Нурматова произошел инсульт, его отвезли в больницу. Боец впал в кому и умер через три дня, в ночь на 7 октября.

Видео боя Бекзота Нурматова и Беслана Исаева

Во вторник, 8 октября, его тело должны доставить на Родину. Тогда же и произойдут похороны.

Бекзод Нурматов на профессиональном ринге провел 13 поединков, в 11 из которых одержал победу. Ему было 27 лет.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости России Потери MMA Смешанные единоборства
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