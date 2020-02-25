Боец MMA одним ударом сломал сопернику позвоночник: видео

Состоялся квалификационный турнир RCC: Road to the PFL, где четыре легковеса боролись за право участия в следующем Гран-при PFL. В одном из поединков серьезную травму получил боец Тимур Нагибин.

Российский боец ​​смешанных единоборств Тимур Нагибин получил ужасную травму в финале турнира в RCC: Road to PFL. Легковесы боролись за право заключить контракт с американским промоушеном.

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Во время боя против белоруса Михаила Одинцова Нагибин в первом раунде получил сильный удар коленом в спину, но несмотря на резкую боль смог продолжить встречу.

После 3-раундового поединка Нагибин был срочно госпитализирован с переломом позвоночника. По итогам 15 минут боя решением судей победил Одинцов, который и заключил соглашение с PFL.

В активе 28-летнего Одинцова 15 побед в 17 поединках на профессиональном ривни.26-летний россиянин Нагибин получил 17 побед в 20 боях при трех поражениях.

Момент получения травмы смотрите видео: